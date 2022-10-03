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Правительства Херсонской и Запорожской областей формируют врио губернаторов - РИА Новости, 03.10.2022
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Правительства Херсонской и Запорожской областей формируют врио губернаторов
Правительства Херсонской и Запорожской областей формируют врио губернаторов - РИА Новости, 03.10.2022
Правительства Херсонской и Запорожской областей формируют врио губернаторов
Правительства Херсонской и Запорожской областей формируются врио губернаторов в соответствии с законодательством РФ, следует из текстов договоров между новыми... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:39
2022-10-03T11:05
политика
запорожская область
россия
херсонская область
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительства Херсонской и Запорожской областей формируются врио губернаторов в соответствии с законодательством РФ, следует из текстов договоров между новыми регионами и Россией.Договоры с Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Правительство Херсонской области формируется временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской соответствии с законодательством РФ… Правительство Запорожской области формируется временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской соответствии с законодательством РФ", - говорится в документах.
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политика, запорожская область, россия, херсонская область
Политика, Запорожская область, Россия, Херсонская область
10:39 03.10.2022 (обновлено: 11:05 03.10.2022)
 
Правительства Херсонской и Запорожской областей формируют врио губернаторов

Правительства Херсонской и Запорожской областей формируют врио губернаторов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выступает перед жителями Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию в ДК Железнодорожников в Мелитополе
Военнослужащий ВС РФ выступает перед жителями Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию в ДК Железнодорожников в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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Военнослужащий ВС РФ выступает перед жителями Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию в ДК Железнодорожников в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительства Херсонской и Запорожской областей формируются врио губернаторов в соответствии с законодательством РФ, следует из текстов договоров между новыми регионами и Россией.
Договоры с Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительство Херсонской области формируется временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской соответствии с законодательством РФ… Правительство Запорожской области формируется временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской соответствии с законодательством РФ", - говорится в документах.
Президент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
10:59
Договоры между Россией и новыми субъектами применяются с даты подписания
 
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