https://ria.ru/20221003/oblasti-1821089646.html
Правительства Херсонской и Запорожской областей формируют врио губернаторов
Правительства Херсонской и Запорожской областей формируют врио губернаторов - РИА Новости, 03.10.2022
Правительства Херсонской и Запорожской областей формируют врио губернаторов
Правительства Херсонской и Запорожской областей формируются врио губернаторов в соответствии с законодательством РФ, следует из текстов договоров между новыми... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:39
2022-10-03T10:39
2022-10-03T11:05
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительства Херсонской и Запорожской областей формируются врио губернаторов в соответствии с законодательством РФ, следует из текстов договоров между новыми регионами и Россией.Договоры с Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Правительство Херсонской области формируется временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской соответствии с законодательством РФ… Правительство Запорожской области формируется временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской соответствии с законодательством РФ", - говорится в документах.
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политика, запорожская область, россия, херсонская область
Политика, Запорожская область, Россия, Херсонская область
10:39 03.10.2022 (обновлено: 11:05 03.10.2022)
Правительства Херсонской и Запорожской областей формируют врио губернаторов
Правительства Херсонской и Запорожской областей формируют врио губернаторов