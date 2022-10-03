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Казаки – о Донбассе: в боевой обстановке каждый день не похож на предыдущий
Казаки – о Донбассе: в боевой обстановке каждый день не похож на предыдущий - РИА Новости, 03.10.2022
Казаки – о Донбассе: в боевой обстановке каждый день не похож на предыдущий
Сотник Оренбургского станичного казачьего общества рассказал, как пять раз чуть не попал в лапы смерти во время службы на Донбассе и почему пойдет на фронт,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:00
2022-10-03T10:00
2022-10-03T10:00
российское казачество
российское казачество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сотник Оренбургского станичного казачьего общества рассказал, как пять раз чуть не попал в лапы смерти во время службы на Донбассе и почему пойдет на фронт, если его вновь призовут. За свою первую командировку он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.– Почему вы решили принять участие в СВО задолго до мобилизации?– Я туда пошёл по своим внутренним убеждениям, по своим внутренним мотивациям, ведь я казак. Я вижу, что творится, что происходит, и посчитал нужным встать на защиту интересов своего государства. Также я являюсь ветераном боевых действий в Чеченской Республике, поэтому для меня ведение боевых действий – это хорошо знакомая тема.– Во время вашей службы был ли какой-то переломный момент?– Вы знаете, в боевой обстановке каждый день – он не похожий на предыдущий. Тем более когда ставятся задачи по продвижению фронта, продвижению каких-то позиций или занятии обороны – получается, что каждый день переломный.Могу сказать, что за свою командировку я был близок к смерти примерно пять раз. Были неоднократно такиеслучаи, когда ничто вроде не предвещало каких-то фатальных событий, но обстановка там резко меняется и становится сразу боевой.- Сейчас вы вернулись, а если получите повестку о мобилизации, пойдете вновь?Я всегда в строю и всегда готов выполнять поставленные государством задачи.
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российское казачество
Российское казачество, Российское казачество
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сотник Оренбургского станичного казачьего общества рассказал, как пять раз чуть не попал в лапы смерти во время службы на Донбассе и почему пойдет на фронт, если его вновь призовут. За свою первую командировку он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
– Почему вы решили принять участие в СВО задолго до мобилизации?
– Я туда пошёл по своим внутренним убеждениям, по своим внутренним мотивациям, ведь я казак. Я вижу, что творится, что происходит, и посчитал нужным встать на защиту интересов своего государства.
Также я являюсь ветераном боевых действий в Чеченской Республике, поэтому для меня ведение боевых действий – это хорошо знакомая тема.
– Во время вашей службы был ли какой-то переломный момент?
– Вы знаете, в боевой обстановке каждый день – он не похожий на предыдущий. Тем более когда ставятся задачи по продвижению фронта, продвижению каких-то позиций или занятии обороны – получается, что каждый день переломный.
Могу сказать, что за свою командировку я был близок к смерти примерно пять раз. Были неоднократно такиеслучаи, когда ничто вроде не предвещало каких-то фатальных событий, но обстановка там резко меняется и становится сразу боевой.
- Сейчас вы вернулись, а если получите повестку о мобилизации, пойдете вновь?
Я всегда в строю и всегда готов выполнять поставленные государством задачи.