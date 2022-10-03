https://ria.ru/20221003/nagrazhdenie-1820627768.html

Казаки – о Донбассе: в боевой обстановке каждый день не похож на предыдущий

Казаки – о Донбассе: в боевой обстановке каждый день не похож на предыдущий - РИА Новости, 03.10.2022

Казаки – о Донбассе: в боевой обстановке каждый день не похож на предыдущий

Сотник Оренбургского станичного казачьего общества рассказал, как пять раз чуть не попал в лапы смерти во время службы на Донбассе и почему пойдет на фронт,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:00

2022-10-03T10:00

2022-10-03T10:00

российское казачество

российское казачество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820623269_0:73:2000:1198_1920x0_80_0_0_59bb7348b15b58bc587839e56a66e79f.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сотник Оренбургского станичного казачьего общества рассказал, как пять раз чуть не попал в лапы смерти во время службы на Донбассе и почему пойдет на фронт, если его вновь призовут. За свою первую командировку он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.– Почему вы решили принять участие в СВО задолго до мобилизации?– Я туда пошёл по своим внутренним убеждениям, по своим внутренним мотивациям, ведь я казак. Я вижу, что творится, что происходит, и посчитал нужным встать на защиту интересов своего государства. Также я являюсь ветераном боевых действий в Чеченской Республике, поэтому для меня ведение боевых действий – это хорошо знакомая тема.– Во время вашей службы был ли какой-то переломный момент?– Вы знаете, в боевой обстановке каждый день – он не похожий на предыдущий. Тем более когда ставятся задачи по продвижению фронта, продвижению каких-то позиций или занятии обороны – получается, что каждый день переломный.Могу сказать, что за свою командировку я был близок к смерти примерно пять раз. Были неоднократно такиеслучаи, когда ничто вроде не предвещало каких-то фатальных событий, но обстановка там резко меняется и становится сразу боевой.- Сейчас вы вернулись, а если получите повестку о мобилизации, пойдете вновь?Я всегда в строю и всегда готов выполнять поставленные государством задачи.

https://ria.ru/20220829/prizyv-1812960683.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество