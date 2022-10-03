https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821276619.html

Власти Белгородской области оплатят питание в школах детям мобилизованных

Власти Белгородской области оплатят питание в школах детям мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022

Власти Белгородской области оплатят питание в школах детям мобилизованных

Правительство Белгородской области в рамках поддержки семей мобилизованных жителей выплатит пособие на оплату питания несовершеннолетних детей военнослужащих,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T20:15

2022-10-03T20:15

2022-10-03T20:15

общество

вячеслав гладков

белгородская область

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820858069_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_f844f875e9bcd241ac9aad9a96b3b0cd.jpg

БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Правительство Белгородской области в рамках поддержки семей мобилизованных жителей выплатит пособие на оплату питания несовершеннолетних детей военнослужащих, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Решение приняли, сейчас идет оформление нормативно-правовых актов. Каждому ребенку из семьи мобилизованных в рамках частичной мобилизации будет выплачиваться в месяц 3 тысячи рублей", - сказал Гладков, выступая в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте".Как сообщила пресс-служба правительства, если дети мобилизованных являются студентами дневной формы обучения в средних и высших учебных заведениях, период начисления пособия продлевается до 23 лет.Губернатор подчеркнул, что за счет внебюджетных источников региона будет обеспечено приобретение расширенного набора сезонного обмундирования для военнослужащих из Белгородской области. "То, что положено по закону оно предоставлено нашим жителям… За счет внебюджетных источников приобретаем то, что не выдается" - пояснил губернатор.По данным пресс-службы, в правительстве обсуждается возможность введения дополнительной льготы по оплате услуг ЖКХ для мобилизованных жителей региона. Один из вариантов - ежемесячная выплата размером в 4 тысячи рублей или возможность предоставления 50% скидки на оплату коммунальных услуг, исходя из объемов дохода их получателей.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821259190.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вячеслав гладков, белгородская область, частичная мобилизация в россии