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Власти Белгородской области оплатят питание в школах детям мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022
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Власти Белгородской области оплатят питание в школах детям мобилизованных
Власти Белгородской области оплатят питание в школах детям мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022
Власти Белгородской области оплатят питание в школах детям мобилизованных
Правительство Белгородской области в рамках поддержки семей мобилизованных жителей выплатит пособие на оплату питания несовершеннолетних детей военнослужащих,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:15
2022-10-03T20:15
общество
вячеслав гладков
белгородская область
частичная мобилизация в россии
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Правительство Белгородской области в рамках поддержки семей мобилизованных жителей выплатит пособие на оплату питания несовершеннолетних детей военнослужащих, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Решение приняли, сейчас идет оформление нормативно-правовых актов. Каждому ребенку из семьи мобилизованных в рамках частичной мобилизации будет выплачиваться в месяц 3 тысячи рублей", - сказал Гладков, выступая в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте".Как сообщила пресс-служба правительства, если дети мобилизованных являются студентами дневной формы обучения в средних и высших учебных заведениях, период начисления пособия продлевается до 23 лет.Губернатор подчеркнул, что за счет внебюджетных источников региона будет обеспечено приобретение расширенного набора сезонного обмундирования для военнослужащих из Белгородской области. "То, что положено по закону оно предоставлено нашим жителям… За счет внебюджетных источников приобретаем то, что не выдается" - пояснил губернатор.По данным пресс-службы, в правительстве обсуждается возможность введения дополнительной льготы по оплате услуг ЖКХ для мобилизованных жителей региона. Один из вариантов - ежемесячная выплата размером в 4 тысячи рублей или возможность предоставления 50% скидки на оплату коммунальных услуг, исходя из объемов дохода их получателей.
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общество, вячеслав гладков, белгородская область, частичная мобилизация в россии
Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Частичная мобилизация в России
20:15 03.10.2022
 
Власти Белгородской области оплатят питание в школах детям мобилизованных

Власти Белгородской области оплатят питание в школах и детсадах детям мобилизованных

© РИА Новости / Илья Питалев Военнослужащий
 Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащий
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Правительство Белгородской области в рамках поддержки семей мобилизованных жителей выплатит пособие на оплату питания несовершеннолетних детей военнослужащих, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Решение приняли, сейчас идет оформление нормативно-правовых актов. Каждому ребенку из семьи мобилизованных в рамках частичной мобилизации будет выплачиваться в месяц 3 тысячи рублей", - сказал Гладков, выступая в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщила пресс-служба правительства, если дети мобилизованных являются студентами дневной формы обучения в средних и высших учебных заведениях, период начисления пособия продлевается до 23 лет.
Губернатор подчеркнул, что за счет внебюджетных источников региона будет обеспечено приобретение расширенного набора сезонного обмундирования для военнослужащих из Белгородской области. "То, что положено по закону оно предоставлено нашим жителям… За счет внебюджетных источников приобретаем то, что не выдается" - пояснил губернатор.
По данным пресс-службы, в правительстве обсуждается возможность введения дополнительной льготы по оплате услуг ЖКХ для мобилизованных жителей региона. Один из вариантов - ежемесячная выплата размером в 4 тысячи рублей или возможность предоставления 50% скидки на оплату коммунальных услуг, исходя из объемов дохода их получателей.
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ОбществоВячеслав ГладковБелгородская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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