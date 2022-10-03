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В Орловской области закупили дополнительную экипировку для мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821264061.html
В Орловской области закупили дополнительную экипировку для мобилизованных
В Орловской области закупили дополнительную экипировку для мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022
В Орловской области закупили дополнительную экипировку для мобилизованных
Орловская область направила более 4 миллионов рублей на закупку дополнительной экипировки для орловчан, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:27
2022-10-03T19:27
специальная военная операция на украине
андрей клычков
владимир путин
сергей шойгу
орловская область
россия
омон россии
частичная мобилизация в россии
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БРЯНСК, 3 окт – РИА Новости. Орловская область направила более 4 миллионов рублей на закупку дополнительной экипировки для орловчан, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Орловская область на протяжении семи месяцев ведет работу по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают находящимся в зоне проведения спецоперации вещами и денежными средствами."Сейчас наступает время поддержки мобилизованных орловчан. Это настоящие герои и патриоты, вставшие на защиту своей родины. На основании тех обращений, которые пришли от ребят, поступивших в расположение военных частей, мы уже приобрели вещи на сумму, превышающую 4 миллиона рублей. Это то обмундирование и амуниция, которые могут быть необходимы нашим ребятам помимо тех комплектов вещей, которыми их уже обеспечивает Минобороны России", - сообщил Клычков в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что такую же поддержку регион оказывает росгвардейцам, бойцам ОМОНа, СОБРа.Глава региона добавил, что на эти нужды найдены дополнительные источники финансирования. Эти средства направлены на закупку дополнительного обмундирования, начиная от тактических рюкзаков и заканчивая дополнительной одеждой."Я очень благодарен всем бизнесменам, которые оказывают нам поддержку, но сегодня она нужна в большем объеме. Поэтому эту работу мы выполняли и будем продолжать выполнять. Армия - это мы. Поэтому, именно от того, какой вклад мы с вами готовы внести в общее дело, будет зависеть результат", - сказал Клычков.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821259190.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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андрей клычков, владимир путин, сергей шойгу, орловская область, россия, омон россии, частичная мобилизация в россии, украина
Специальная военная операция на Украине, Андрей Клычков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Орловская область, Россия, ОМОН России, Частичная мобилизация в России, Украина
19:27 03.10.2022
 
В Орловской области закупили дополнительную экипировку для мобилизованных

В Орловской области закупили экипировку для мобилизованных на четыре миллиона рублей

© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащие. Архивное фото
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БРЯНСК, 3 окт – РИА Новости. Орловская область направила более 4 миллионов рублей на закупку дополнительной экипировки для орловчан, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Орловская область на протяжении семи месяцев ведет работу по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают находящимся в зоне проведения спецоперации вещами и денежными средствами.
"Сейчас наступает время поддержки мобилизованных орловчан. Это настоящие герои и патриоты, вставшие на защиту своей родины. На основании тех обращений, которые пришли от ребят, поступивших в расположение военных частей, мы уже приобрели вещи на сумму, превышающую 4 миллиона рублей. Это то обмундирование и амуниция, которые могут быть необходимы нашим ребятам помимо тех комплектов вещей, которыми их уже обеспечивает Минобороны России", - сообщил Клычков в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что такую же поддержку регион оказывает росгвардейцам, бойцам ОМОНа, СОБРа.
Глава региона добавил, что на эти нужды найдены дополнительные источники финансирования. Эти средства направлены на закупку дополнительного обмундирования, начиная от тактических рюкзаков и заканчивая дополнительной одеждой.
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"Я очень благодарен всем бизнесменам, которые оказывают нам поддержку, но сегодня она нужна в большем объеме. Поэтому эту работу мы выполняли и будем продолжать выполнять. Армия - это мы. Поэтому, именно от того, какой вклад мы с вами готовы внести в общее дело, будет зависеть результат", - сказал Клычков.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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