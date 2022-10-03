https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821259190.html
Власти Курской области сообщили о 149 ошибках в ходе частичной мобилизации
Власти Курской области сообщили о 149 ошибках в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
Власти Курской области сообщили о 149 ошибках в ходе частичной мобилизации
Власти Курской области зафиксировали 149 ошибок в ходе частичной мобилизации, в каждой ситуации разбираются индивидуально, сообщил губернатор Курской области... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:06
2022-10-03T19:06
2022-10-03T19:06
роман старовойт
владимир путин
сергей шойгу
курская область
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Власти Курской области зафиксировали 149 ошибок в ходе частичной мобилизации, в каждой ситуации разбираются индивидуально, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."Мы внимательно следим за ходом частичной мобилизации, я держу это на личном контроле. И те ошибки, которые выявляются…, по каждому случаю разбираемся индивидуально… По моим данным, было 149 обращений, по которым мы с коллегами отрабатывали информацию по ошибочной мобилизации", - сказал Старовойт в ходе оперативного совещания.По его словам, обращения и вопросы можно разделить на несколько блоков."Первый блок — это по возрасту… Второй блок вопросов — это изменения состояния здоровья призывников… Вопросы третьим блоком можно обозначить, которые поступали нам на рассмотрение, — это наличие специальностей и занятие должностей, которые относятся к бронируемым, либо призывники, обратившиеся по этим вопросам, говорят, что они работают на оборонзаказ либо на жизненно важные сферы экономики", - отметил губернатор.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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роман старовойт, владимир путин, сергей шойгу, курская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Роман Старовойт, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Курская область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
Власти Курской области сообщили о 149 ошибках в ходе частичной мобилизации
Старовойт: в Курской области зафиксировали 149 ошибок в ходе частичной мобилизации
ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Власти Курской области зафиксировали 149 ошибок в ходе частичной мобилизации, в каждой ситуации разбираются индивидуально, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Мы внимательно следим за ходом частичной мобилизации, я держу это на личном контроле. И те ошибки, которые выявляются…, по каждому случаю разбираемся индивидуально… По моим данным, было 149 обращений, по которым мы с коллегами отрабатывали информацию по ошибочной мобилизации", - сказал Старовойт в ходе оперативного совещания.
По его словам, обращения и вопросы можно разделить на несколько блоков.
"Первый блок — это по возрасту… Второй блок вопросов — это изменения состояния здоровья призывников… Вопросы третьим блоком можно обозначить, которые поступали нам на рассмотрение, — это наличие специальностей и занятие должностей, которые относятся к бронируемым, либо призывники, обратившиеся по этим вопросам, говорят, что они работают на оборонзаказ либо на жизненно важные сферы экономики", - отметил губернатор.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.