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Эсеры разработали законопроект о единовременной выплате мобилизованным
Эсеры разработали законопроект о единовременной выплате мобилизованным - РИА Новости, 03.10.2022
Эсеры разработали законопроект о единовременной выплате мобилизованным
"Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) предлагает установить единовременную выплату мобилизованным в 500 тысяч рублей, соответствующий законопроект направлен... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:56
2022-10-03T17:56
2022-10-03T17:56
россия
украина
сергей миронов
владимир путин
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) предлагает установить единовременную выплату мобилизованным в 500 тысяч рублей, соответствующий законопроект направлен в правительство РФ, сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале."Предлагаю установить единовременную выплату за счет средств федерального бюджета в размере 500 тысяч рублей для всех граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Законопроект по данному вопросу направлен на отзыв в правительство России", - написал он.По его словам, к нему обращаются граждане в связи с рекомендацией военкомата по покупке снаряжения. "Ко мне поступают многочисленные обращения, в которых люди рассказывают, что в военкоматах родственникам рекомендуют приобретать оснащение за свои деньги", - добавил политик.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
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россия, украина, сергей миронов, владимир путин, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу
Россия, Украина, Сергей Миронов, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу
Эсеры разработали законопроект о единовременной выплате мобилизованным
Миронов предложил установить единовременную выплату мобилизованным в 500 тысяч рублей