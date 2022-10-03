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Власти Хакасии введут льготы для семей мобилизованных
Власти Хакасии введут льготы для семей мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022
Власти Хакасии введут льготы для семей мобилизованных
Власти Хакасии рекомендовали муниципалитетам ввести налоговые отсрочки и освободить от платы за детсад семьи призванных в рамках частичной мобилизации граждан,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:38
2022-10-03T17:38
2022-10-03T17:38
частичная мобилизация в россии
россия
общество
владимир путин
украина
сергей шойгу
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КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. Власти Хакасии рекомендовали муниципалитетам ввести налоговые отсрочки и освободить от платы за детсад семьи призванных в рамках частичной мобилизации граждан, а также планируют ввести ряд других льгот, сообщает пресс-служба правительства республики.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Муниципалитетам правительство рекомендует в рамках своих полномочий предусмотреть отсрочки по налогу на недвижимость; организовать в течение учебного года в школах и детсадах бесплатное питание детей из семей мобилизованных, а также освободить семьи от платы за детский сад до конца текущего года", - говорится в сообщении.В правительстве также сообщили, что из республиканского бюджета семьи получат единовременные выплаты - по 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего и студента вуза до 23 лет, получающего первое очное образование, по 10 тысяч каждой семье и каждому мобилизованному. Кроме того, предусмотрено освобождение семьи от платы за капремонт до конца года, льготы по оплате за коммуналку, отсрочка по оплате транспортного налога и возмещение затрат на приобретение твердого топлива.
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частичная мобилизация в россии, россия, общество, владимир путин, украина, сергей шойгу
Частичная мобилизация в России, Россия, Общество, Владимир Путин, Украина, Сергей Шойгу
Власти Хакасии введут льготы для семей мобилизованных
Власти Хакасии введут налоговые отсрочки и другие льготы для семей мобилизованных