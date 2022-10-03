https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821224440.html

Порядка 50 ошибочно мобилизованнных жителей Кубани вернулись домой

Порядка 50 ошибочно мобилизованнных жителей Кубани вернулись домой - РИА Новости, 03.10.2022

Порядка 50 ошибочно мобилизованнных жителей Кубани вернулись домой

Порядка 50 призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Кубани вернулись домой, сообщил военный комиссар региона Александр Кузнецов. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:18

2022-10-03T17:18

2022-10-03T18:27

россия

общество

частичная мобилизация в россии

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 3 окт - РИА Новости. Порядка 50 призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Кубани вернулись домой, сообщил военный комиссар региона Александр Кузнецов."Для соблюдения законных прав граждан в комиссии были включены работники прокуратур. За 11 дней возвращено порядка 50 человек, многие получили право на отсрочку. В крае создан оперативный штаб по частичной мобилизации. Его заседания проводим ежедневно, поступающие вопросы решаем незамедлительно", – передает пресс-служба администрации Кубани слова Кузнецова.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что после отправки мобилизованных необходимо помогать их семьям с решением бытовых проблем. "Необходимо отправить списки всех мобилизованных главам муниципалитетов, чтобы они в свою очередь могли взаимодействовать с семьями. Узнать, какие есть проблемы и чем им можно помочь. Каждое обращение от них прошу воспринимать как мое поручение", – отметил он.Глава края подчеркнул, что за каждым из мобилизованных жителей Кубани сохраняется его рабочее место на период мобилизации. "Полная должна быть ответственность, коллеги, и у нас, и у работодателей за то, что, если человек пошел добровольцем, либо мобилизован, он возвращается и работает на своем месте. И это его право", - заявил Кондратьев в Telegram-канале.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, частичная мобилизация в россии, вениамин кондратьев, краснодарский край