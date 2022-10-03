https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821224440.html
Порядка 50 ошибочно мобилизованнных жителей Кубани вернулись домой
Порядка 50 ошибочно мобилизованнных жителей Кубани вернулись домой - РИА Новости, 03.10.2022
Порядка 50 ошибочно мобилизованнных жителей Кубани вернулись домой
Порядка 50 призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Кубани вернулись домой, сообщил военный комиссар региона Александр Кузнецов. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:18
2022-10-03T17:18
2022-10-03T18:27
россия
общество
частичная мобилизация в россии
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 окт - РИА Новости. Порядка 50 призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Кубани вернулись домой, сообщил военный комиссар региона Александр Кузнецов."Для соблюдения законных прав граждан в комиссии были включены работники прокуратур. За 11 дней возвращено порядка 50 человек, многие получили право на отсрочку. В крае создан оперативный штаб по частичной мобилизации. Его заседания проводим ежедневно, поступающие вопросы решаем незамедлительно", – передает пресс-служба администрации Кубани слова Кузнецова.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что после отправки мобилизованных необходимо помогать их семьям с решением бытовых проблем. "Необходимо отправить списки всех мобилизованных главам муниципалитетов, чтобы они в свою очередь могли взаимодействовать с семьями. Узнать, какие есть проблемы и чем им можно помочь. Каждое обращение от них прошу воспринимать как мое поручение", – отметил он.Глава края подчеркнул, что за каждым из мобилизованных жителей Кубани сохраняется его рабочее место на период мобилизации. "Полная должна быть ответственность, коллеги, и у нас, и у работодателей за то, что, если человек пошел добровольцем, либо мобилизован, он возвращается и работает на своем месте. И это его право", - заявил Кондратьев в Telegram-канале.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, частичная мобилизация в россии, вениамин кондратьев, краснодарский край
Россия, Общество, Частичная мобилизация в России, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
17:18 03.10.2022 (обновлено: 18:27 03.10.2022)
Порядка 50 ошибочно мобилизованнных жителей Кубани вернулись домой
Около 50 ошибочно мобилизованных жителей Краснодарского края вернулись домой
КРАСНОДАР, 3 окт - РИА Новости. Порядка 50 призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Кубани вернулись домой, сообщил военный комиссар региона Александр Кузнецов.
"Для соблюдения законных прав граждан в комиссии были включены работники прокуратур. За 11 дней возвращено порядка 50 человек, многие получили право на отсрочку. В крае создан оперативный штаб по частичной мобилизации. Его заседания проводим ежедневно, поступающие вопросы решаем незамедлительно", – передает пресс-служба администрации Кубани слова Кузнецова.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
отметил, что после отправки мобилизованных необходимо помогать их семьям с решением бытовых проблем. "Необходимо отправить списки всех мобилизованных главам муниципалитетов, чтобы они в свою очередь могли взаимодействовать с семьями. Узнать, какие есть проблемы и чем им можно помочь. Каждое обращение от них прошу воспринимать как мое поручение", – отметил он.
Глава края подчеркнул, что за каждым из мобилизованных жителей Кубани сохраняется его рабочее место на период мобилизации. "Полная должна быть ответственность, коллеги, и у нас, и у работодателей за то, что, если человек пошел добровольцем, либо мобилизован, он возвращается и работает на своем месте. И это его право", - заявил Кондратьев в Telegram-канале.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.