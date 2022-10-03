https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821216469.html

Минобороны показало прибытие мобилизованных военных в ЛНР

Минобороны показало прибытие мобилизованных военных в ЛНР - РИА Новости, 03.10.2022

Минобороны показало прибытие мобилизованных военных в ЛНР

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено прибытие первых подразделений с мобилизованными российскими военнослужащими в Луганскую... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:02

2022-10-03T17:02

2022-10-03T17:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

украина

донбасс

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821222571_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd1318249a37637865ddd57e4b37cabf.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено прибытие первых подразделений с мобилизованными российскими военнослужащими в Луганскую Народную Республику. Ролик доступен в Telegram-канале ведомства."Мальчики, мы очень рады, что и вы, и мы — мы теперь вместе. Мы очень рады. Я лично очень счастлива. Низкий поклон вам всем", — сказала бойцам одна из местных жительниц."То, что вы приходите с таким настроением, дарите нам свои улыбки, мы рады, знаем, что приехали не напрасно", — ответил ей один из военных.В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221003/mobilizovannye-1821109947.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1820670654.html

россия

луганская народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Благодарность и подарки от детей: в ЛНР встретили мобилизованных из РФ Благодарность и подарки от детей: в ЛНР встретили мобилизованных из РФ 2022-10-03T17:02 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, луганская народная республика, украина, донбасс, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу