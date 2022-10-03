https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821216469.html
Минобороны показало прибытие мобилизованных военных в ЛНР
Минобороны показало прибытие мобилизованных военных в ЛНР - РИА Новости, 03.10.2022
Минобороны показало прибытие мобилизованных военных в ЛНР
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено прибытие первых подразделений с мобилизованными российскими военнослужащими в Луганскую... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:02
2022-10-03T17:02
2022-10-03T17:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
украина
донбасс
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено прибытие первых подразделений с мобилизованными российскими военнослужащими в Луганскую Народную Республику. Ролик доступен в Telegram-канале ведомства."Мальчики, мы очень рады, что и вы, и мы — мы теперь вместе. Мы очень рады. Я лично очень счастлива. Низкий поклон вам всем", — сказала бойцам одна из местных жительниц."То, что вы приходите с таким настроением, дарите нам свои улыбки, мы рады, знаем, что приехали не напрасно", — ответил ей один из военных.В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221003/mobilizovannye-1821109947.html
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1820670654.html
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Благодарность и подарки от детей: в ЛНР встретили мобилизованных из РФ
Благодарность и подарки от детей: в ЛНР встретили мобилизованных из РФ
2022-10-03T17:02
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РИА Новости
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безопасность, россия, луганская народная республика, украина, донбасс, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Донбасс, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу
17:02 03.10.2022 (обновлено: 17:31 03.10.2022)
Минобороны показало прибытие мобилизованных военных в ЛНР
Минобороны сообщило о прибытии подразделений с мобилизованными российскими военными в ЛНР