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Минобороны показало прибытие мобилизованных военных в ЛНР - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821216469.html
Минобороны показало прибытие мобилизованных военных в ЛНР
Минобороны показало прибытие мобилизованных военных в ЛНР - РИА Новости, 03.10.2022
Минобороны показало прибытие мобилизованных военных в ЛНР
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено прибытие первых подразделений с мобилизованными российскими военнослужащими в Луганскую... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:02
2022-10-03T17:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
украина
донбасс
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено прибытие первых подразделений с мобилизованными российскими военнослужащими в Луганскую Народную Республику. Ролик доступен в Telegram-канале ведомства."Мальчики, мы очень рады, что и вы, и мы — мы теперь вместе. Мы очень рады. Я лично очень счастлива. Низкий поклон вам всем", — сказала бойцам одна из местных жительниц."То, что вы приходите с таким настроением, дарите нам свои улыбки, мы рады, знаем, что приехали не напрасно", — ответил ей один из военных.В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221003/mobilizovannye-1821109947.html
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россия
луганская народная республика
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Благодарность и подарки от детей: в ЛНР встретили мобилизованных из РФ
Благодарность и подарки от детей: в ЛНР встретили мобилизованных из РФ
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безопасность, россия, луганская народная республика, украина, донбасс, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Донбасс, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу
17:02 03.10.2022 (обновлено: 17:31 03.10.2022)
 
Минобороны показало прибытие мобилизованных военных в ЛНР

Минобороны сообщило о прибытии подразделений с мобилизованными российскими военными в ЛНР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено прибытие первых подразделений с мобилизованными российскими военнослужащими в Луганскую Народную Республику. Ролик доступен в Telegram-канале ведомства.
"Мальчики, мы очень рады, что и вы, и мы — мы теперь вместе. Мы очень рады. Я лично очень счастлива. Низкий поклон вам всем", — сказала бойцам одна из местных жительниц.
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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"То, что вы приходите с таким настроением, дарите нам свои улыбки, мы рады, знаем, что приехали не напрасно", — ответил ей один из военных.
В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
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В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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