Рейтинг@Mail.ru
В Приморье ОНФ контролирует ситуацию с мобилизованным диабетиком - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821197782.html
В Приморье ОНФ контролирует ситуацию с мобилизованным диабетиком
В Приморье ОНФ контролирует ситуацию с мобилизованным диабетиком - РИА Новости, 03.10.2022
В Приморье ОНФ контролирует ситуацию с мобилизованным диабетиком
Жителя Приморья с сахарным диабетом первого типа вместо направления на обследование в госпиталь призвали в рамках частичной мобилизации, сообщает региональное... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:15
2022-10-03T16:15
россия
общество
общероссийский народный фронт
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:207:3044:1919_1920x0_80_0_0_6c1e52b6639a437f074ad14ccf8eafdc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Жителя Приморья с сахарным диабетом первого типа вместо направления на обследование в госпиталь призвали в рамках частичной мобилизации, сообщает региональное отделение ОНФ в Приморье.По данным организации, приморец пришел в военкомат со справкой о том, что у него сахарный диабет первого типа."Ему сообщили, что направят на медицинскую комиссию для подтверждения диагноза, но по факту вручили форму и определили в казарму. Родственники в это время обивали пороги воинской части, где заверяли: отпустят сегодня-завтра, без отправки в госпиталь с направлением на ВВК. И даже к вечеру сказали собирать вещи, но потом обнаружилось, что он уже приписан к части, и выпустить его не могут", - говорится в сообщении в Telegram-канале отделения.По данным общественников, только через четыре дня пребывания диабетика в роте, когда о ситуации стало известно в реготделении ОНФ, мужчину положили в госпиталь."Его дальнейшая судьба решается", - сообщили общественники, уточнив, что ситуацию будут держать на контроле.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.Ранее власти региона сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821146521.html
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821110496.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6613e57a86cc83a3b2c4c85e3623b77d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, общероссийский народный фронт, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии
Россия, Общество, Общероссийский народный фронт, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России
16:15 03.10.2022
 
В Приморье ОНФ контролирует ситуацию с мобилизованным диабетиком

ОНФ контролирует ситуацию с мобилизованным приморцем, больным диабетом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военный билет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Жителя Приморья с сахарным диабетом первого типа вместо направления на обследование в госпиталь призвали в рамках частичной мобилизации, сообщает региональное отделение ОНФ в Приморье.
По данным организации, приморец пришел в военкомат со справкой о том, что у него сахарный диабет первого типа.
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье. - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
13:40
Жители Подмосковья направили 54 тысяч обращений по частичной мобилизации
"Ему сообщили, что направят на медицинскую комиссию для подтверждения диагноза, но по факту вручили форму и определили в казарму. Родственники в это время обивали пороги воинской части, где заверяли: отпустят сегодня-завтра, без отправки в госпиталь с направлением на ВВК. И даже к вечеру сказали собирать вещи, но потом обнаружилось, что он уже приписан к части, и выпустить его не могут", - говорится в сообщении в Telegram-канале отделения.
По данным общественников, только через четыре дня пребывания диабетика в роте, когда о ситуации стало известно в реготделении ОНФ, мужчину положили в госпиталь.
"Его дальнейшая судьба решается", - сообщили общественники, уточнив, что ситуацию будут держать на контроле.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
Ранее власти региона сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.
Военные билеты на сборном призывном пункте - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
11:56
Около 90 призванных по частичной мобилизации сахалинцев отправили домой
 
РоссияОбществоОбщероссийский народный фронтСергей ШойгуЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала