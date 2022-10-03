https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821197782.html

В Приморье ОНФ контролирует ситуацию с мобилизованным диабетиком

В Приморье ОНФ контролирует ситуацию с мобилизованным диабетиком - РИА Новости, 03.10.2022

В Приморье ОНФ контролирует ситуацию с мобилизованным диабетиком

Жителя Приморья с сахарным диабетом первого типа вместо направления на обследование в госпиталь призвали в рамках частичной мобилизации, сообщает региональное... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:15

2022-10-03T16:15

2022-10-03T16:15

россия

общество

общероссийский народный фронт

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Жителя Приморья с сахарным диабетом первого типа вместо направления на обследование в госпиталь призвали в рамках частичной мобилизации, сообщает региональное отделение ОНФ в Приморье.По данным организации, приморец пришел в военкомат со справкой о том, что у него сахарный диабет первого типа."Ему сообщили, что направят на медицинскую комиссию для подтверждения диагноза, но по факту вручили форму и определили в казарму. Родственники в это время обивали пороги воинской части, где заверяли: отпустят сегодня-завтра, без отправки в госпиталь с направлением на ВВК. И даже к вечеру сказали собирать вещи, но потом обнаружилось, что он уже приписан к части, и выпустить его не могут", - говорится в сообщении в Telegram-канале отделения.По данным общественников, только через четыре дня пребывания диабетика в роте, когда о ситуации стало известно в реготделении ОНФ, мужчину положили в госпиталь."Его дальнейшая судьба решается", - сообщили общественники, уточнив, что ситуацию будут держать на контроле.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.Ранее власти региона сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821146521.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, общероссийский народный фронт, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии