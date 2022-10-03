https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821181318.html

Глава Кузбасса посетил учебный центр по подготовке мобилизованных в Омске

Глава Кузбасса посетил учебный центр по подготовке мобилизованных в Омске - РИА Новости, 03.10.2022

Глава Кузбасса посетил учебный центр по подготовке мобилизованных в Омске

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил учебный центр в Омске, где учатся призванные в рамках частичной мобилизации жители Кузбасса, и оценил... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:32

2022-10-03T15:32

2022-10-03T15:32

кемеровская область

частичная мобилизация в россии

общество

сергей цивилев

омская область

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КЕМЕРОВО, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил учебный центр в Омске, где учатся призванные в рамках частичной мобилизации жители Кузбасса, и оценил условия их пребывания, сообщает правительство региона."Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил учебный центр в Омской области, где проходят обучение мобилизованные кузбассовцы. Глава региона оценил условия, в которых мобилизованные жители Кузбасса проходят подготовку", – говорится в сообщении."Нам противостоит серьезный противник, с современным вооружением, системами управления, на поддержку которому американцы и европейцы бросили все силы, также воюют подготовленные наемники с полмира. Готовьтесь серьезно, никакого расслабления. Со своей стороны вам и вашим семьям окажем всю необходимую помощь. От правительства Кузбасса каждому из вас сразу перечисляем 200 тысяч рублей, также помощь будут оказывать предприятия, на которых вы работаете. За каждой семьей закрепляем соцработника, которые будет помогать в решении всех социальных и бытовых вопросов — например, с учебой, лечением. Делаем все возможное, чтобы ваши семьи были защищены, и вы не переживали, без оглядки выполняли свою тяжелейшую и важную для всей страны работу. Региональные меры будут адресными, поддержку получит каждая семья", — цитирует пресс-служба главу региона.По словам губернатора, предприятия Кузбасса производят для обеспечения мобилизованных необходимые вещи. Уточняется, что в учебный центр для мобилизованных уже доставлены спальные мешки, сапоги, налобные фонари и батарейки для них, матрасы, тельняшки, шапки, перчатки, дождевики, балаклавы, по пять пар носков, шлепки, одеяла, подушки, непромокаемые коврики и другие необходимые вещи."Если чего-то не будет хватать, добавим все до мелочей. Помните, что о вас думает и заботится весь Кузбасс", - приводятся в сообщении слова Цивилева.Отмечается, что помощь активно оказывают и жители региона. Так, Союз женщин Кузбасса запустил акцию "Тепло женских рук" — мобилизованным мужчинам вяжут теплые носки. Член актива калтанского отделения союза, директор школы №30 Лариса Лехтина привезла от своего коллектива 55 пар теплых вязаных носков.Сообщалось, что по решению Цивилева в региональный закон о поддержке участников спецоперации внесены изменения — всем мобилизованным с 21 сентября кузбассовцам выплатят по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации с 16 сентября.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821178406.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821165501.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821139875.html

кемеровская область

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кемеровская область, частичная мобилизация в россии, общество, сергей цивилев, омская область