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На Алтае начала работать служба помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022
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На Алтае начала работать служба помощи семьям мобилизованных
На Алтае начала работать служба помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022
На Алтае начала работать служба помощи семьям мобилизованных
Служба помощи семьям мобилизованных начала работать в Алтайском крае, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:21
2022-10-03T15:21
жкх
виктор томенко
алтайский край
частичная мобилизация в россии
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БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Служба помощи семьям мобилизованных начала работать в Алтайском крае, сообщила пресс-служба регионального правительства."В Алтайском крае приступили к работе бригады специалистов для индивидуальной работы с семьями мобилизованных. Об этом на оперативном совещании в правительстве Алтайского края губернатору Виктору Томенко доложила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина", - говорится в сообщении.За несколько рабочих дней в контакт-центр минсоцзащиты поступило более 20 звонков от семей мобилизованных, их посетили социальные работники."Обращения в основном касались решения бытовых вопросов по личному подсобному хозяйству, доставке дров и угля и т.д", - говорится в сообщении.Нуждающиеся семьи мобилизованных могут обратиться по телефону контакт-центра минсоцзащиты (3852) 27-36-01.
алтайский край
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жкх, виктор томенко, алтайский край, частичная мобилизация в россии
ЖКХ, Виктор Томенко, Алтайский край, Частичная мобилизация в России
15:21 03.10.2022
 
На Алтае начала работать служба помощи семьям мобилизованных

В Алтайском крае начала работать служба помощи семьям мобилизованных

© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащие. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Служба помощи семьям мобилизованных начала работать в Алтайском крае, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В Алтайском крае приступили к работе бригады специалистов для индивидуальной работы с семьями мобилизованных. Об этом на оперативном совещании в правительстве Алтайского края губернатору Виктору Томенко доложила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина", - говорится в сообщении.
За несколько рабочих дней в контакт-центр минсоцзащиты поступило более 20 звонков от семей мобилизованных, их посетили социальные работники.
"Обращения в основном касались решения бытовых вопросов по личному подсобному хозяйству, доставке дров и угля и т.д", - говорится в сообщении.
Нуждающиеся семьи мобилизованных могут обратиться по телефону контакт-центра минсоцзащиты (3852) 27-36-01.
 
ЖКХВиктор ТоменкоАлтайский крайЧастичная мобилизация в России
 
 
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