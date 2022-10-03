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На Алтае начала работать служба помощи семьям мобилизованных
На Алтае начала работать служба помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022
На Алтае начала работать служба помощи семьям мобилизованных
Служба помощи семьям мобилизованных начала работать в Алтайском крае, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:21
2022-10-03T15:21
2022-10-03T15:21
жкх
виктор томенко
алтайский край
частичная мобилизация в россии
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БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Служба помощи семьям мобилизованных начала работать в Алтайском крае, сообщила пресс-служба регионального правительства."В Алтайском крае приступили к работе бригады специалистов для индивидуальной работы с семьями мобилизованных. Об этом на оперативном совещании в правительстве Алтайского края губернатору Виктору Томенко доложила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина", - говорится в сообщении.За несколько рабочих дней в контакт-центр минсоцзащиты поступило более 20 звонков от семей мобилизованных, их посетили социальные работники."Обращения в основном касались решения бытовых вопросов по личному подсобному хозяйству, доставке дров и угля и т.д", - говорится в сообщении.Нуждающиеся семьи мобилизованных могут обратиться по телефону контакт-центра минсоцзащиты (3852) 27-36-01.
алтайский край
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, виктор томенко, алтайский край, частичная мобилизация в россии
ЖКХ, Виктор Томенко, Алтайский край, Частичная мобилизация в России
На Алтае начала работать служба помощи семьям мобилизованных
В Алтайском крае начала работать служба помощи семьям мобилизованных