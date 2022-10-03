https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821178406.html

На Алтае начала работать служба помощи семьям мобилизованных

На Алтае начала работать служба помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022

На Алтае начала работать служба помощи семьям мобилизованных

Служба помощи семьям мобилизованных начала работать в Алтайском крае, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:21

2022-10-03T15:21

2022-10-03T15:21

жкх

виктор томенко

алтайский край

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820861603_0:319:3071:2047_1920x0_80_0_0_a66653da992116853939356cd1ab6976.jpg

БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Служба помощи семьям мобилизованных начала работать в Алтайском крае, сообщила пресс-служба регионального правительства."В Алтайском крае приступили к работе бригады специалистов для индивидуальной работы с семьями мобилизованных. Об этом на оперативном совещании в правительстве Алтайского края губернатору Виктору Томенко доложила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина", - говорится в сообщении.За несколько рабочих дней в контакт-центр минсоцзащиты поступило более 20 звонков от семей мобилизованных, их посетили социальные работники."Обращения в основном касались решения бытовых вопросов по личному подсобному хозяйству, доставке дров и угля и т.д", - говорится в сообщении.Нуждающиеся семьи мобилизованных могут обратиться по телефону контакт-центра минсоцзащиты (3852) 27-36-01.

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, виктор томенко, алтайский край, частичная мобилизация в россии