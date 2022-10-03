https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821165501.html

Москва позаботится о семьях мобилизованных, заявил Собянин

Москва позаботится о семьях мобилизованных, заявил Собянин - РИА Новости, 03.10.2022

Москва позаботится о семьях мобилизованных, заявил Собянин

Столица позаботится о семьях мобилизованных граждан во время специальной военной операции и после ее окончания, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:38

2022-10-03T14:38

2022-10-03T15:03

москва

россия

общество

сергей собянин

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794324344_0:219:2866:1831_1920x0_80_0_0_de046e870247a4da9494f03285990db2.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Столица позаботится о семьях мобилизованных граждан во время специальной военной операции и после ее окончания, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин."Семьи военнослужащих, которые сегодня мобилизованы, должны знать, и сами военнослужащие должны знать, что Москва будет заботиться о них на всем протяжении специальной военной операции и после нее. Мы никого не бросим, будем внимательно относиться к каждой семье и каждой супруге, родителям, детям (мобилизованных). Для этого, помимо прихода сюда, можно обращаться по телефонам в кол-центр; который создан здесь", - сказал Собянин.Специализированный центр поддержки семей мобилизованных москвичей открыли в центре занятости "Моя карьера" на ул. Сергия Радонежского 1 октября. Там оказывают помощь в устройстве ребенка в детсад или школу, получении соцподдержки, работы, бесплатной юридической консультации, организации ухода за пожилыми людьми. С центром можно связаться по телефону: +7 (495) 870-44-44."Очень важно во время частичной мобилизации, которая была объявлена, уделять внимание семьям мобилизованных. Это направление не менее важное, чем сама мобилизация. Семьи оказываются в ситуации, которую сложно было предположить еще вчера. Конечно, многие просто, психологически даже, не готовы к этому. Поэтому мы создали специальный центр оказания содействия семьям мобилизованных, в которых весь набор услуг", - подчеркнул Собянин.Мэр уточнил, что в центре можно получить адресную помощь, в том числе материальную, психологическую и юридическую поддержку."Есть целые блоки поддержки, связанные с различными направлениями, например, вопросы, связанные с детьми: речь идет и об устройстве в детский сад, продленную группу, школу, обеспечении питания. Возможно, кому-то из них (семей) требуется перевести из одного детсада в другой, чтобы ближе быть к дому", - пояснил Собянин.Он добавил, что также в центре рассматриваются вопросы, связанные с материальным обслуживанием родителей мобилизованных. "Есть варианты помощи с социальным обслуживанием на дому, устройством в интернатные учреждения и целый ряд других. Очень много вопросов, связанных с поиском работы (для членов семей мобилизованных), переобучением, в том числе, даже с таким, как на получение водительских прав", - сказал мэр.28 сентября он сообщал, что военкоматы Москвы разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных граждан. По его словам, проверки мобилизационных повесток в столице будут проводиться в постоянном режиме. Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал. Кроме того, в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва."Ну, и, конечно, действуют все те сервисы, которые мы открыли раньше - и группы разбора в военкоматах, если есть вопросы, связанные с неправильным призывом, это кол-центр 122, и специальный центр, в рамках этого созданный, по конкретным вопросам, связанных с повесткой и мобилизацией. Весь комплекс (мер поддержки), связанных с данной ситуацией в городе, будет с каждым днем будет все более и более активно работать", - заключил Собянин.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221003/liniya-1821158984.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821056502.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821164092.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, общество, сергей собянин, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу