https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821146521.html

Жители Подмосковья направили 54 тысяч обращений по частичной мобилизации

Жители Подмосковья направили 54 тысяч обращений по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022

Жители Подмосковья направили 54 тысяч обращений по частичной мобилизации

Более 54 тысяч обращений поступило от жителей Московской области по вопросам частичной мобилизации с 21 сентября, сообщила министр информационных и социальных... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:40

2022-10-03T13:40

2022-10-03T13:41

общество

сергей шойгу

московская область (подмосковье)

россия

украина

telegram (приложение)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более 54 тысяч обращений поступило от жителей Московской области по вопросам частичной мобилизации с 21 сентября, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе."Мы регулярно проверяем все соцсети, сообщения в СМИ и соцмедиа, в основном, это Telegram-каналы. Самый большой поток вопросов - это горячая линия "122". В общей сложности с 21 сентября у нас зафиксировано более 54 тысяч обращений по теме мобилизации", - сказала Швелидзе на совещании с губернатором Московской области.Министр отметила, что с первых дней после объявления частичной мобилизации вопросы, просьбы о помощи и разъяснениях поступают в соцсети губернатору Подмосковья."Хочу заметить, что главные темы день ото дня меняются и, если в первые дни это были общие вопросы: "Кто попадает под мобилизацию?", "Будут ли предусмотрены выплаты и иные меры поддержки?", сейчас всё больше вопросов и комментариев носят индивидуальный характер, пишут конкретные истории о вручении повесток, просят разобраться в правомерности", - добавила региональный министр.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

московская область (подмосковье)

россия

украина

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общество, сергей шойгу, московская область (подмосковье), россия, украина, telegram (приложение), частичная мобилизация в россии