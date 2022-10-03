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Жители Подмосковья направили 54 тысяч обращений по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
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Жители Подмосковья направили 54 тысяч обращений по частичной мобилизации
Жители Подмосковья направили 54 тысяч обращений по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
Жители Подмосковья направили 54 тысяч обращений по частичной мобилизации
Более 54 тысяч обращений поступило от жителей Московской области по вопросам частичной мобилизации с 21 сентября, сообщила министр информационных и социальных... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:40
2022-10-03T13:41
общество
сергей шойгу
московская область (подмосковье)
россия
украина
telegram (приложение)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более 54 тысяч обращений поступило от жителей Московской области по вопросам частичной мобилизации с 21 сентября, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе."Мы регулярно проверяем все соцсети, сообщения в СМИ и соцмедиа, в основном, это Telegram-каналы. Самый большой поток вопросов - это горячая линия "122". В общей сложности с 21 сентября у нас зафиксировано более 54 тысяч обращений по теме мобилизации", - сказала Швелидзе на совещании с губернатором Московской области.Министр отметила, что с первых дней после объявления частичной мобилизации вопросы, просьбы о помощи и разъяснениях поступают в соцсети губернатору Подмосковья."Хочу заметить, что главные темы день ото дня меняются и, если в первые дни это были общие вопросы: "Кто попадает под мобилизацию?", "Будут ли предусмотрены выплаты и иные меры поддержки?", сейчас всё больше вопросов и комментариев носят индивидуальный характер, пишут конкретные истории о вручении повесток, просят разобраться в правомерности", - добавила региональный министр.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, сергей шойгу, московская область (подмосковье), россия, украина, telegram (приложение), частичная мобилизация в россии
Общество, Сергей Шойгу, Московская область (Подмосковье), Россия, Украина, Telegram (приложение), Частичная мобилизация в России
13:40 03.10.2022 (обновлено: 13:41 03.10.2022)
 
Жители Подмосковья направили 54 тысяч обращений по частичной мобилизации

Жители Подмосковья направили более 54 тысяч обращений по вопросам частичной мобилизации

© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье.
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье. - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье.. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более 54 тысяч обращений поступило от жителей Московской области по вопросам частичной мобилизации с 21 сентября, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
"Мы регулярно проверяем все соцсети, сообщения в СМИ и соцмедиа, в основном, это Telegram-каналы. Самый большой поток вопросов - это горячая линия "122". В общей сложности с 21 сентября у нас зафиксировано более 54 тысяч обращений по теме мобилизации", - сказала Швелидзе на совещании с губернатором Московской области.
Министр отметила, что с первых дней после объявления частичной мобилизации вопросы, просьбы о помощи и разъяснениях поступают в соцсети губернатору Подмосковья.
"Хочу заметить, что главные темы день ото дня меняются и, если в первые дни это были общие вопросы: "Кто попадает под мобилизацию?", "Будут ли предусмотрены выплаты и иные меры поддержки?", сейчас всё больше вопросов и комментариев носят индивидуальный характер, пишут конкретные истории о вручении повесток, просят разобраться в правомерности", - добавила региональный министр.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
ОбществоСергей ШойгуМосковская область (Подмосковье)РоссияУкраинаTelegram (приложение)Частичная мобилизация в России
 
 
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