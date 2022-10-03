13:40 03.10.2022 (обновлено: 13:41 03.10.2022)
Жители Подмосковья направили 54 тысяч обращений по частичной мобилизации
Жители Подмосковья направили более 54 тысяч обращений по вопросам частичной мобилизации
© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье.
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье.. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более 54 тысяч обращений поступило от жителей Московской области по вопросам частичной мобилизации с 21 сентября, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
"Мы регулярно проверяем все соцсети, сообщения в СМИ и соцмедиа, в основном, это Telegram-каналы. Самый большой поток вопросов - это горячая линия "122". В общей сложности с 21 сентября у нас зафиксировано более 54 тысяч обращений по теме мобилизации", - сказала Швелидзе на совещании с губернатором Московской области.
Министр отметила, что с первых дней после объявления частичной мобилизации вопросы, просьбы о помощи и разъяснениях поступают в соцсети губернатору Подмосковья.
"Хочу заметить, что главные темы день ото дня меняются и, если в первые дни это были общие вопросы: "Кто попадает под мобилизацию?", "Будут ли предусмотрены выплаты и иные меры поддержки?", сейчас всё больше вопросов и комментариев носят индивидуальный характер, пишут конкретные истории о вручении повесток, просят разобраться в правомерности", - добавила региональный министр.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.