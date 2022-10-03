https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821110496.html

Около 90 призванных по частичной мобилизации сахалинцев отправили домой

Около 90 призванных по частичной мобилизации сахалинцев отправили домой - РИА Новости, 03.10.2022

Около 90 призванных по частичной мобилизации сахалинцев отправили домой

Порядка 90 призванных по частичной мобилизации сахалинцев после проверки вернулись домой, сообщил журналистам глава региональной Общественной палаты и... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:56

2022-10-03T11:56

2022-10-03T11:57

здоровье - общество

частичная мобилизация в россии

общество

россия

сахалинская область

сахалин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819504057_0:187:2991:1869_1920x0_80_0_0_1480bb913f2b2aaa0487861be7f0f61b.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 окт – РИА Новости. Порядка 90 призванных по частичной мобилизации сахалинцев после проверки вернулись домой, сообщил журналистам глава региональной Общественной палаты и председатель комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам частичной мобилизации Владимир Иконников."По 19 случаям комиссия оценила обоснованным предоставление отсрочки по семейным обстоятельствам и направила соответствующее экспертное мнение в военкомат. В случаях жалоб на состояние здоровья мобилизованные сахалинцы направлялись на медицинское обследование. Всего, по данным военного комиссариата области, после проверки всех данных домой вернулись порядка 90 человек", - отметил Иконников.По его информации, сахалинская комиссия по вопросам частичной мобилизации рассмотрела более 300 обращений, в основном по вопросам несогласия с призывом и поддержки семей призванных островитян. Иконников отметил, что в большинстве случаев призыв на военную службу полностью соответствует букве закона."Чаще всего причиной ошибочного вручения повестки являлось отсутствие в военных комиссариатах актуальных данных о семейном положении и состоянии здоровья человека. По закону граждане, которые состоят в запасе, должны самостоятельно информировать об изменениях военкоматы по месту жительства. Однако, давайте будем реалистами, в обычной жизни мало кто появляется на пороге военкомата после получения военного билета. После выяснения всех обстоятельств каждый, кто имел право на отвод по медицинским причинам, вернулся домой", - подчеркнул он.

россия

сахалинская область

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, частичная мобилизация в россии, общество, россия, сахалинская область, сахалин