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Около 90 призванных по частичной мобилизации сахалинцев отправили домой - РИА Новости, 03.10.2022
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Около 90 призванных по частичной мобилизации сахалинцев отправили домой
Около 90 призванных по частичной мобилизации сахалинцев отправили домой - РИА Новости, 03.10.2022
Около 90 призванных по частичной мобилизации сахалинцев отправили домой
Порядка 90 призванных по частичной мобилизации сахалинцев после проверки вернулись домой, сообщил журналистам глава региональной Общественной палаты и... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:56
2022-10-03T11:57
здоровье - общество
частичная мобилизация в россии
общество
россия
сахалинская область
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 окт – РИА Новости. Порядка 90 призванных по частичной мобилизации сахалинцев после проверки вернулись домой, сообщил журналистам глава региональной Общественной палаты и председатель комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам частичной мобилизации Владимир Иконников."По 19 случаям комиссия оценила обоснованным предоставление отсрочки по семейным обстоятельствам и направила соответствующее экспертное мнение в военкомат. В случаях жалоб на состояние здоровья мобилизованные сахалинцы направлялись на медицинское обследование. Всего, по данным военного комиссариата области, после проверки всех данных домой вернулись порядка 90 человек", - отметил Иконников.По его информации, сахалинская комиссия по вопросам частичной мобилизации рассмотрела более 300 обращений, в основном по вопросам несогласия с призывом и поддержки семей призванных островитян. Иконников отметил, что в большинстве случаев призыв на военную службу полностью соответствует букве закона."Чаще всего причиной ошибочного вручения повестки являлось отсутствие в военных комиссариатах актуальных данных о семейном положении и состоянии здоровья человека. По закону граждане, которые состоят в запасе, должны самостоятельно информировать об изменениях военкоматы по месту жительства. Однако, давайте будем реалистами, в обычной жизни мало кто появляется на пороге военкомата после получения военного билета. После выяснения всех обстоятельств каждый, кто имел право на отвод по медицинским причинам, вернулся домой", - подчеркнул он.
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здоровье - общество, частичная мобилизация в россии, общество, россия, сахалинская область, сахалин
Здоровье - Общество, Частичная мобилизация в России, Общество, Россия, Сахалинская область, Сахалин
11:56 03.10.2022 (обновлено: 11:57 03.10.2022)
 
Около 90 призванных по частичной мобилизации сахалинцев отправили домой

ОП Сахалина: около 90 призванных по частичной мобилизации жителей региона отправили домой

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкВоенные билеты на сборном призывном пункте
Военные билеты на сборном призывном пункте - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Военные билеты на сборном призывном пункте. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 окт – РИА Новости. Порядка 90 призванных по частичной мобилизации сахалинцев после проверки вернулись домой, сообщил журналистам глава региональной Общественной палаты и председатель комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам частичной мобилизации Владимир Иконников.
"По 19 случаям комиссия оценила обоснованным предоставление отсрочки по семейным обстоятельствам и направила соответствующее экспертное мнение в военкомат. В случаях жалоб на состояние здоровья мобилизованные сахалинцы направлялись на медицинское обследование. Всего, по данным военного комиссариата области, после проверки всех данных домой вернулись порядка 90 человек", - отметил Иконников.
По его информации, сахалинская комиссия по вопросам частичной мобилизации рассмотрела более 300 обращений, в основном по вопросам несогласия с призывом и поддержки семей призванных островитян. Иконников отметил, что в большинстве случаев призыв на военную службу полностью соответствует букве закона.
"Чаще всего причиной ошибочного вручения повестки являлось отсутствие в военных комиссариатах актуальных данных о семейном положении и состоянии здоровья человека. По закону граждане, которые состоят в запасе, должны самостоятельно информировать об изменениях военкоматы по месту жительства. Однако, давайте будем реалистами, в обычной жизни мало кто появляется на пороге военкомата после получения военного билета. После выяснения всех обстоятельств каждый, кто имел право на отвод по медицинским причинам, вернулся домой", - подчеркнул он.
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Здоровье - ОбществоЧастичная мобилизация в РоссииОбществоРоссияСахалинская областьСахалин
 
 
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