https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821067391.html

Мобилизованного ошибочно отца-одиночку из Хабаровска вернули домой

Мобилизованного ошибочно отца-одиночку из Хабаровска вернули домой - РИА Новости, 03.10.2022

Мобилизованного ошибочно отца-одиночку из Хабаровска вернули домой

Ранее мобилизованный житель Хабаровска, который один воспитывает ребенка-инвалида, вернулся домой, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:51

2022-10-03T08:51

2022-10-03T08:51

общество

михаил дегтярев

хабаровский край

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Ранее мобилизованный житель Хабаровска, который один воспитывает ребенка-инвалида, вернулся домой, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.Ранее в соцсетях разошлась информация о том, что в Хабаровске мобилизовали отца-одиночку, воспитывающего дочь-инвалида. Мужчина ранее проходил срочную службу. Он получил повестку и пришел в военкомат, где рассказал, что один воспитывает ребенка-инвалида, тем не менее, его мобилизовали, отмечали в Telegram-каналах."Вы наслышаны об истории хабаровчанина Виталия Даренко, он в одиночку воспитывает дочь-инвалида. Сегодня мужчина уже дома, где он нужен не меньше, чем на передовой. Еще раз подчеркну - частичная мобилизация касается только категории, которые утверждены Минобороны и президентом. Все факты перегибов должны пресекаться", - сказал Дегтярев на видео в его Telegram-канале.Ранее губернатор сообщил, что военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности. По словам Дегтярева, за 10 дней повестки получили и прибыли в военкомат несколько тысяч жителей Хабаровского края, из них порядка половины отправили домой как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что все поручения по частичной мобилизации в России даны, сформулированы и ее критерии. Он также поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации, возвращать людей назад в случае ошибки, а также поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову незамедлительно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями при частичной мобилизации.

https://ria.ru/20220923/neprivlekaemye-1818926554.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

хабаровский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил дегтярев, хабаровский край, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф