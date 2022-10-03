Юрист объяснила, какие льготы положены мобилизованным
Юрист Кудерко заявила о 50-процентной скидке на коммунальные услуги для мобилизованных
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мобилизованным гражданам положены льготы и выплаты, которые в большей степени совпадают с мерами поддержки военнослужащих контрактников, в том числе присвоение статуса "Ветеран боевых действий" и связанные с этим социальные льготы, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.
"Мобилизованным положены бесплатный проезд, вещевое, продовольственное, жилищное обеспечение, а после увольнения — преимущественное право на зачисление в ВУЗы и на программы среднего специального образования”, — подчеркнула эксперт.
Основная выплата для мобилизованных составляет 195 тысяч рублей в месяц, а некоторые регионы решили доплачивать сверху этой суммы. Например, в Москве ежемесячная выплата будет составлять по 50 тысяч рублей во время прохождения службы.
После окончания срока службы и присвоения статуса "Ветерана боевых действий" гражданин имеет право на:
- —освобождение от уплаты имущественного налога на один объект недвижимости;
- —50-процентную скидку на коммунальные услуги;
- —бесплатный проезд.
Важно отметить, что за мобилизованным остается его рабочее место, период прохождения службы включается в трудовой стаж, а к пенсии положена доплата, резюмирует эксперт.
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