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Юрист объяснила, какие льготы положены мобилизованным - РИА Новости, 03.10.2022
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Юрист объяснила, какие льготы положены мобилизованным
Юрист объяснила, какие льготы положены мобилизованным - РИА Новости, 03.10.2022
Юрист объяснила, какие льготы положены мобилизованным
Мобилизованным гражданам положены льготы и выплаты, которые в большей степени совпадают с мерами поддержки военнослужащих контрактников, в том числе присвоение... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T03:15
2022-10-03T03:15
общество
россия
елена кудерко
частичная мобилизация в россии
льготы
налоги
жилье
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мобилизованным гражданам положены льготы и выплаты, которые в большей степени совпадают с мерами поддержки военнослужащих контрактников, в том числе присвоение статуса "Ветеран боевых действий" и связанные с этим социальные льготы, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.Основная выплата для мобилизованных составляет 195 тысяч рублей в месяц, а некоторые регионы решили доплачивать сверху этой суммы. Например, в Москве ежемесячная выплата будет составлять по 50 тысяч рублей во время прохождения службы.После окончания срока службы и присвоения статуса "Ветерана боевых действий" гражданин имеет право на:Важно отметить, что за мобилизованным остается его рабочее место, период прохождения службы включается в трудовой стаж, а к пенсии положена доплата, резюмирует эксперт.
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общество, россия, елена кудерко, частичная мобилизация в россии, льготы, налоги, жилье
Общество, Россия, Елена Кудерко, Частичная мобилизация в России, Льготы, Налоги, Жилье
03:15 03.10.2022
 
Юрист объяснила, какие льготы положены мобилизованным

Юрист Кудерко заявила о 50-процентной скидке на коммунальные услуги для мобилизованных

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мобилизованным гражданам положены льготы и выплаты, которые в большей степени совпадают с мерами поддержки военнослужащих контрактников, в том числе присвоение статуса "Ветеран боевых действий" и связанные с этим социальные льготы, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.
"Мобилизованным положены бесплатный проезд, вещевое, продовольственное, жилищное обеспечение, а после увольнения — преимущественное право на зачисление в ВУЗы и на программы среднего специального образования”, — подчеркнула эксперт.
Основная выплата для мобилизованных составляет 195 тысяч рублей в месяц, а некоторые регионы решили доплачивать сверху этой суммы. Например, в Москве ежемесячная выплата будет составлять по 50 тысяч рублей во время прохождения службы.
После окончания срока службы и присвоения статуса "Ветерана боевых действий" гражданин имеет право на:
  • освобождение от уплаты имущественного налога на один объект недвижимости;
  • 50-процентную скидку на коммунальные услуги;
  • бесплатный проезд.
Важно отметить, что за мобилизованным остается его рабочее место, период прохождения службы включается в трудовой стаж, а к пенсии положена доплата, резюмирует эксперт.
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ОбществоРоссияЕлена КудеркоЧастичная мобилизация в РоссииЛьготыНалогиЖилье
 
 
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