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Юрист объяснила, какие льготы положены мобилизованным

Юрист объяснила, какие льготы положены мобилизованным - РИА Новости, 03.10.2022

Юрист объяснила, какие льготы положены мобилизованным

Мобилизованным гражданам положены льготы и выплаты, которые в большей степени совпадают с мерами поддержки военнослужащих контрактников, в том числе присвоение... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T03:15

2022-10-03T03:15

2022-10-03T03:15

общество

россия

елена кудерко

частичная мобилизация в россии

льготы

налоги

жилье

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мобилизованным гражданам положены льготы и выплаты, которые в большей степени совпадают с мерами поддержки военнослужащих контрактников, в том числе присвоение статуса "Ветеран боевых действий" и связанные с этим социальные льготы, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.Основная выплата для мобилизованных составляет 195 тысяч рублей в месяц, а некоторые регионы решили доплачивать сверху этой суммы. Например, в Москве ежемесячная выплата будет составлять по 50 тысяч рублей во время прохождения службы.После окончания срока службы и присвоения статуса "Ветерана боевых действий" гражданин имеет право на:Важно отметить, что за мобилизованным остается его рабочее место, период прохождения службы включается в трудовой стаж, а к пенсии положена доплата, резюмирует эксперт.

https://ria.ru/20220929/vyplaty-1820214737.html

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общество, россия, елена кудерко, частичная мобилизация в россии, льготы, налоги, жилье