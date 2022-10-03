https://ria.ru/20221003/migratsiya-1821181582.html

Сербия, Венгрия и Австрия будут совместно бороться с миграционным кризисом

Сербия, Венгрия и Австрия будут совместно бороться с миграционным кризисом - РИА Новости, 03.10.2022

Сербия, Венгрия и Австрия будут совместно бороться с миграционным кризисом

Сербия, Венгрия и Австрия объединят усилия по борьбе с миграционным кризисом и подпишут специальное соглашение о сотрудничестве по этому вопросу, заявил... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:33

2022-10-03T15:33

2022-10-03T15:33

александр вучич

виктор орбан

карл нехаммер

австрия

венгрия

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Сербия, Венгрия и Австрия объединят усилия по борьбе с миграционным кризисом и подпишут специальное соглашение о сотрудничестве по этому вопросу, заявил президент Сербии Александр Вучич.Президент Сербии в понедельник участвует в конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном, посвященной миграционному кризису и энергетике. Вучич рассказал, что растет приток мигрантов из Сирии, Афганистана и Пакистана, а также в Сербию в последнее время прибыли и получили годовую регистрацию 17,6 тысяч человек из России и Украины, что создает дополнительную нагрузку."Наши эксперты уже 7 октября совместно создадут проект соглашения, мы встретимся в Белграде несколько дней спустя, чтобы утвердить это соглашение и разработать план действий для его осуществления и того, как защитить другие части Европы теми мерами, которые предпримем. Во всяком случае, Сербия будет надежным партнером для наших венгерских и австрийских друзей", - заявил сербский лидер на совместной пресс-конференции в Будапеште.

https://ria.ru/20220708/marokko-1801328270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

александр вучич, виктор орбан, карл нехаммер, австрия, венгрия, сербия, в мире