Сербия, Венгрия и Австрия будут совместно бороться с миграционным кризисом
Вучич: Сербия, Венгрия и Австрия подпишут соглашение по борьбе с миграционным кризисом
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкБеженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги". Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Сербия, Венгрия и Австрия объединят усилия по борьбе с миграционным кризисом и подпишут специальное соглашение о сотрудничестве по этому вопросу, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Президент Сербии в понедельник участвует в конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном, посвященной миграционному кризису и энергетике. Вучич рассказал, что растет приток мигрантов из Сирии, Афганистана и Пакистана, а также в Сербию в последнее время прибыли и получили годовую регистрацию 17,6 тысяч человек из России и Украины, что создает дополнительную нагрузку.
"Наши эксперты уже 7 октября совместно создадут проект соглашения, мы встретимся в Белграде несколько дней спустя, чтобы утвердить это соглашение и разработать план действий для его осуществления и того, как защитить другие части Европы теми мерами, которые предпримем. Во всяком случае, Сербия будет надежным партнером для наших венгерских и австрийских друзей", - заявил сербский лидер на совместной пресс-конференции в Будапеште.