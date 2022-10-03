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Сербия, Венгрия и Австрия будут совместно бороться с миграционным кризисом - РИА Новости, 03.10.2022
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Сербия, Венгрия и Австрия будут совместно бороться с миграционным кризисом
Сербия, Венгрия и Австрия будут совместно бороться с миграционным кризисом - РИА Новости, 03.10.2022
Сербия, Венгрия и Австрия будут совместно бороться с миграционным кризисом
Сербия, Венгрия и Австрия объединят усилия по борьбе с миграционным кризисом и подпишут специальное соглашение о сотрудничестве по этому вопросу, заявил... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:33
2022-10-03T15:33
александр вучич
виктор орбан
карл нехаммер
австрия
венгрия
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Сербия, Венгрия и Австрия объединят усилия по борьбе с миграционным кризисом и подпишут специальное соглашение о сотрудничестве по этому вопросу, заявил президент Сербии Александр Вучич.Президент Сербии в понедельник участвует в конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном, посвященной миграционному кризису и энергетике. Вучич рассказал, что растет приток мигрантов из Сирии, Афганистана и Пакистана, а также в Сербию в последнее время прибыли и получили годовую регистрацию 17,6 тысяч человек из России и Украины, что создает дополнительную нагрузку."Наши эксперты уже 7 октября совместно создадут проект соглашения, мы встретимся в Белграде несколько дней спустя, чтобы утвердить это соглашение и разработать план действий для его осуществления и того, как защитить другие части Европы теми мерами, которые предпримем. Во всяком случае, Сербия будет надежным партнером для наших венгерских и австрийских друзей", - заявил сербский лидер на совместной пресс-конференции в Будапеште.
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александр вучич, виктор орбан, карл нехаммер, австрия, венгрия, сербия, в мире
Александр Вучич, Виктор Орбан, Карл Нехаммер, Австрия, Венгрия, Сербия, В мире
15:33 03.10.2022
 
Сербия, Венгрия и Австрия будут совместно бороться с миграционным кризисом

Вучич: Сербия, Венгрия и Австрия подпишут соглашение по борьбе с миграционным кризисом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкБеженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги". Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Сербия, Венгрия и Австрия объединят усилия по борьбе с миграционным кризисом и подпишут специальное соглашение о сотрудничестве по этому вопросу, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Президент Сербии в понедельник участвует в конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном, посвященной миграционному кризису и энергетике. Вучич рассказал, что растет приток мигрантов из Сирии, Афганистана и Пакистана, а также в Сербию в последнее время прибыли и получили годовую регистрацию 17,6 тысяч человек из России и Украины, что создает дополнительную нагрузку.
"Наши эксперты уже 7 октября совместно создадут проект соглашения, мы встретимся в Белграде несколько дней спустя, чтобы утвердить это соглашение и разработать план действий для его осуществления и того, как защитить другие части Европы теми мерами, которые предпримем. Во всяком случае, Сербия будет надежным партнером для наших венгерских и австрийских друзей", - заявил сербский лидер на совместной пресс-конференции в Будапеште.
Горы в Марокко - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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Александр ВучичВиктор ОрбанКарл НехаммерАвстрияВенгрияСербияВ мире
 
 
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