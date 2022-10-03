https://ria.ru/20221003/menshova-1821185031.html
Меньшова рассказала о предложении вернуться в программу "Сегодня вечером"
Меньшова рассказала о предложении вернуться в программу "Сегодня вечером" - РИА Новости, 03.10.2022
Меньшова рассказала о предложении вернуться в программу "Сегодня вечером"
Юлии Меньшовой предлагали вернуться в программу "Сегодня вечером", однако она отказалась. Позицию ведущая объяснила в своем YouTube-шоу, гостем которого стал... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:42
2022-10-03T15:42
2022-10-03T15:42
шоубиз
юлия меньшова
николай цискаридзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749828262_144:0:2274:1198_1920x0_80_0_0_d6741134e30823e1d5f5949ec387485f.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Юлии Меньшовой предлагали вернуться в программу "Сегодня вечером", однако она отказалась. Позицию ведущая объяснила в своем YouTube-шоу, гостем которого стал новый ведущий передачи Николай Цискаридзе. Изначально программу "Сегодня вечером" на Первом канале вел Андрей Малахов. После того, как он ушел на телеканал "Россия", его заменили Юлия Меньшова и Максим Галкин*, позже ведущая покинула проект. После начала СВО на Украине юморист осудил ее и уехал из страны. Новым ведущим шоу стал Цискаридзе. Ранее Меньшова опровергла свою эмиграцию. *Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220803/tsiskaridze-1807038265.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749828262_677:0:2274:1198_1920x0_80_0_0_81a6527daa9ddd328bd2e734ba7b54c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия меньшова, николай цискаридзе
Шоубиз, Юлия Меньшова, Николай Цискаридзе
Меньшова рассказала о предложении вернуться в программу "Сегодня вечером"
Меньшова рассказала о предложении Первого канала вернуться в передачу "Сегодня вечером"
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Юлии Меньшовой предлагали вернуться в программу "Сегодня вечером", однако она отказалась. Позицию ведущая объяснила в своем YouTube-шоу, гостем которого стал новый ведущий передачи Николай Цискаридзе.
"Скажу тем, кто за меня волновался. Я сама ушла из программы "Сегодня вечером" задолго до прихода Коли туда. Прямо скажем — за два года. Более того, мне поступило предложение о возвращении в программу. Но это был мой выбор. Я не пошла, потому что у меня уже случился YouTube-канал, и я подумала, что хочу его развивать. Это было параллельно два совпавших события", – отметила Меньшова.
Изначально программу "Сегодня вечером" на Первом канале вел Андрей Малахов. После того, как он ушел на телеканал "Россия", его заменили Юлия Меньшова и Максим Галкин*, позже ведущая покинула проект. После начала СВО на Украине юморист осудил ее и уехал из страны. Новым ведущим шоу стал Цискаридзе.
Ранее Меньшова опровергла
свою эмиграцию.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.