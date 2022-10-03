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Меньшова рассказала о предложении вернуться в программу "Сегодня вечером" - РИА Новости, 03.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221003/menshova-1821185031.html
Меньшова рассказала о предложении вернуться в программу "Сегодня вечером"
Меньшова рассказала о предложении вернуться в программу "Сегодня вечером" - РИА Новости, 03.10.2022
Меньшова рассказала о предложении вернуться в программу "Сегодня вечером"
Юлии Меньшовой предлагали вернуться в программу "Сегодня вечером", однако она отказалась. Позицию ведущая объяснила в своем YouTube-шоу, гостем которого стал... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:42
2022-10-03T15:42
шоубиз
юлия меньшова
николай цискаридзе
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Юлии Меньшовой предлагали вернуться в программу "Сегодня вечером", однако она отказалась. Позицию ведущая объяснила в своем YouTube-шоу, гостем которого стал новый ведущий передачи Николай Цискаридзе. Изначально программу "Сегодня вечером" на Первом канале вел Андрей Малахов. После того, как он ушел на телеканал "Россия", его заменили Юлия Меньшова и Максим Галкин*, позже ведущая покинула проект. После начала СВО на Украине юморист осудил ее и уехал из страны. Новым ведущим шоу стал Цискаридзе. Ранее Меньшова опровергла свою эмиграцию. *Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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юлия меньшова, николай цискаридзе
Шоубиз, Юлия Меньшова, Николай Цискаридзе
15:42 03.10.2022
 
Меньшова рассказала о предложении вернуться в программу "Сегодня вечером"

Меньшова рассказала о предложении Первого канала вернуться в передачу "Сегодня вечером"

© А поговорить? / YoutubeЮлия Меньшова в передаче "А поговорить?"
Юлия Меньшова в передаче А поговорить?
© А поговорить? / Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Юлии Меньшовой предлагали вернуться в программу "Сегодня вечером", однако она отказалась. Позицию ведущая объяснила в своем YouTube-шоу, гостем которого стал новый ведущий передачи Николай Цискаридзе.
"Скажу тем, кто за меня волновался. Я сама ушла из программы "Сегодня вечером" задолго до прихода Коли туда. Прямо скажем — за два года. Более того, мне поступило предложение о возвращении в программу. Но это был мой выбор. Я не пошла, потому что у меня уже случился YouTube-канал, и я подумала, что хочу его развивать. Это было параллельно два совпавших события", – отметила Меньшова.
Изначально программу "Сегодня вечером" на Первом канале вел Андрей Малахов. После того, как он ушел на телеканал "Россия", его заменили Юлия Меньшова и Максим Галкин*, позже ведущая покинула проект. После начала СВО на Украине юморист осудил ее и уехал из страны. Новым ведущим шоу стал Цискаридзе.
Ранее Меньшова опровергла свою эмиграцию.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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