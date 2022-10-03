https://ria.ru/20221003/menshova-1821185031.html

Меньшова рассказала о предложении вернуться в программу "Сегодня вечером"

Меньшова рассказала о предложении вернуться в программу "Сегодня вечером" - РИА Новости, 03.10.2022

Меньшова рассказала о предложении вернуться в программу "Сегодня вечером"

Юлии Меньшовой предлагали вернуться в программу "Сегодня вечером", однако она отказалась. Позицию ведущая объяснила в своем YouTube-шоу, гостем которого стал... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:42

2022-10-03T15:42

2022-10-03T15:42

шоубиз

юлия меньшова

николай цискаридзе

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Юлии Меньшовой предлагали вернуться в программу "Сегодня вечером", однако она отказалась. Позицию ведущая объяснила в своем YouTube-шоу, гостем которого стал новый ведущий передачи Николай Цискаридзе. Изначально программу "Сегодня вечером" на Первом канале вел Андрей Малахов. После того, как он ушел на телеканал "Россия", его заменили Юлия Меньшова и Максим Галкин*, позже ведущая покинула проект. После начала СВО на Украине юморист осудил ее и уехал из страны. Новым ведущим шоу стал Цискаридзе. Ранее Меньшова опровергла свою эмиграцию. *Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220803/tsiskaridze-1807038265.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

юлия меньшова, николай цискаридзе