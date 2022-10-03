https://ria.ru/20221003/medal-1821193654.html

Пушилин учредил новую медаль "За храбрость"

Пушилин учредил новую медаль "За храбрость" - РИА Новости, 03.10.2022

Пушилин учредил новую медаль "За храбрость"

Глава ДНР Денис Пушилин учредил государственную награду - медаль "За храбрость". РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:04

2022-10-03T16:04

2022-10-03T16:04

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин учредил государственную награду - медаль "За храбрость"."Указом главы ДНР №704 от 29 сентября 2022 года учреждена государственная награда – медаль "За храбрость", - говорится в указе главы ДНР.В документе говорится положение о медали "За храбрость", ее описание и рисунок.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220913/nagrada-1816591092.html

донецкая народная республика

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денис пушилин, донецкая народная республика