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Пушилин учредил новую медаль "За храбрость"
Пушилин учредил новую медаль "За храбрость" - РИА Новости, 03.10.2022
Пушилин учредил новую медаль "За храбрость"
Глава ДНР Денис Пушилин учредил государственную награду - медаль "За храбрость". РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:04
2022-10-03T16:04
2022-10-03T16:04
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин учредил государственную награду - медаль "За храбрость"."Указом главы ДНР №704 от 29 сентября 2022 года учреждена государственная награда – медаль "За храбрость", - говорится в указе главы ДНР.В документе говорится положение о медали "За храбрость", ее описание и рисунок.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220913/nagrada-1816591092.html
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денис пушилин, донецкая народная республика
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Пушилин учредил новую медаль "За храбрость"
Глава ДНР Пушилин учредил новую государственную награду медаль "За храбрость"