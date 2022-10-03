РЭЦ: маркетплейсы расскажут об онлайн-торговле на форуме "Сделано в России"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сессия "Электронная торговля 2.0: маркетплейсы, платежи, логистика, экспорт" пройдет 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", в рамках мероприятия маркетплейсы расскажут экспортерам об онлайн-торговле за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Форум "Сделано в России": интернет-экспорт в новых условиях: как экспортировать онлайн в 2022 году, как поменялись модели продаж на международном рынке интернет-торговли, какие решения в ответ на возникающие вызовы трансграничной торговли предлагают онлайн-площадки сегодня", - говорится в сообщении.
Кроме того, на сессии расскажут какие российские товары сегодня пользуются спросом на зарубежных маркетплейсах, какие критерии сегодня приоритетны для российских экспортеров при выборе площадки, как доставлять товары покупателю за рубежом и как принимать платежи от иностранных покупателей.
"Об этом и о многом другом расскажут представители российских и зарубежных маркетплейсов, сервисных компаний в области интернет-торговли, логистики и платежных сервисов. А о том, как новые решения работают на практике, расскажут реальные компании, которые начали онлайн-экспорт в 2022 году", - добавляют в РЭЦ.
"Форум "Сделано в России": интернет-экспорт в новых условиях: как экспортировать онлайн в 2022 году, как поменялись модели продаж на международном рынке интернет-торговли, какие решения в ответ на возникающие вызовы трансграничной торговли предлагают онлайн-площадки сегодня", - говорится в сообщении.
Кроме того, на сессии расскажут какие российские товары сегодня пользуются спросом на зарубежных маркетплейсах, какие критерии сегодня приоритетны для российских экспортеров при выборе площадки, как доставлять товары покупателю за рубежом и как принимать платежи от иностранных покупателей.
"Об этом и о многом другом расскажут представители российских и зарубежных маркетплейсов, сервисных компаний в области интернет-торговли, логистики и платежных сервисов. А о том, как новые решения работают на практике, расскажут реальные компании, которые начали онлайн-экспорт в 2022 году", - добавляют в РЭЦ.
"В 2021 году российские продавцы побили очередной рекорд и продали за рубеж в розницу через маркетплейсы и интернет-магазины товаров на сумму более 1,5 миллиарда долларов (по данным исследования Data Insight). В 2022 году правила игры кардинально поменялись, но факт того, что российские товары востребованы на иностранных рынках, остался неизменным. За этот год российские предприниматели смогли освоить новые рынки, построить новые каналы сбыта, перестроить логистику и настроить маршруты приема платежей от иностранных покупателей. Сделать это оперативно во многом им помогли именно каналы интернет-торговли", - отметил директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок.
К участию в сессии приглашаются как предприниматели, уже осуществляющие продажи на экспорт, так и потенциальные экспортеры, заинтересованные в разработке экспортной стратегии. "Чтобы принять участие в сессии "Электронная торговля 2.0: маркетплейсы, платежи, логистика, экспорт", нужно зарегистрироваться на сайте форума. Участие бесплатное", - уточнили в центре.
27 сентября, 17:21Сессия "Международные споры и арбитраж" начнет форум "Сделано в России"