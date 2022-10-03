https://ria.ru/20221003/marketpleysy-1821106318.html

РЭЦ: маркетплейсы расскажут об онлайн-торговле на форуме "Сделано в России"

РЭЦ: маркетплейсы расскажут об онлайн-торговле на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 03.10.2022

РЭЦ: маркетплейсы расскажут об онлайн-торговле на форуме "Сделано в России"

Сессия "Электронная торговля 2.0: маркетплейсы, платежи, логистика, экспорт" пройдет 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", в рамках... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:45

2022-10-03T11:45

2022-10-03T11:45

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

форум "сделано в россии"

сделано в россии

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сессия "Электронная торговля 2.0: маркетплейсы, платежи, логистика, экспорт" пройдет 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", в рамках мероприятия маркетплейсы расскажут экспортерам об онлайн-торговле за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Форум "Сделано в России": интернет-экспорт в новых условиях: как экспортировать онлайн в 2022 году, как поменялись модели продаж на международном рынке интернет-торговли, какие решения в ответ на возникающие вызовы трансграничной торговли предлагают онлайн-площадки сегодня", - говорится в сообщении.Кроме того, на сессии расскажут какие российские товары сегодня пользуются спросом на зарубежных маркетплейсах, какие критерии сегодня приоритетны для российских экспортеров при выборе площадки, как доставлять товары покупателю за рубежом и как принимать платежи от иностранных покупателей."Об этом и о многом другом расскажут представители российских и зарубежных маркетплейсов, сервисных компаний в области интернет-торговли, логистики и платежных сервисов. А о том, как новые решения работают на практике, расскажут реальные компании, которые начали онлайн-экспорт в 2022 году", - добавляют в РЭЦ.К участию в сессии приглашаются как предприниматели, уже осуществляющие продажи на экспорт, так и потенциальные экспортеры, заинтересованные в разработке экспортной стратегии. "Чтобы принять участие в сессии "Электронная торговля 2.0: маркетплейсы, платежи, логистика, экспорт", нужно зарегистрироваться на сайте форума. Участие бесплатное", - уточнили в центре.

https://ria.ru/20220927/sessiya-1819865888.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), форум "сделано в россии", сделано в россии