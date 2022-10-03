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Госдума ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
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Госдума ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России
Госдума ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
Госдума ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России
Госдума единогласно ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:34
2022-10-03T16:33
луганская народная республика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Госдума единогласно ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о присоединении к России, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии в состав России новых территорий, а 2 октября Конституционный суд признал эти документы соответствующими Основному закону.Ратифицировать договор должен и Совет Федерации. Заседение по этому поводу назначено на 4 октября.
луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, госдума рф
Луганская Народная Республика, Россия, Госдума РФ
14:34 03.10.2022 (обновлено: 16:33 03.10.2022)
 
Госдума ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России

Госдума единогласно ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗаседание осенней сессии в Государственной Думе
Заседание осенней сессии в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заседание осенней сессии в Государственной Думе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Госдума единогласно ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о присоединении к России, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии в состав России новых территорий, а 2 октября Конституционный суд признал эти документы соответствующими Основному закону.
Ратифицировать договор должен и Совет Федерации. Заседение по этому поводу назначено на 4 октября.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
27 сентября, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
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Луганская Народная РеспубликаРоссияГосдума РФ
 
 
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