https://ria.ru/20221003/lnr-1821163953.html

Госдума ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России

Госдума ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России - РИА Новости, 03.10.2022

Госдума ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России

Госдума единогласно ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:34

2022-10-03T14:34

2022-10-03T16:33

луганская народная республика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Госдума единогласно ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о присоединении к России, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии в состав России новых территорий, а 2 октября Конституционный суд признал эти документы соответствующими Основному закону.Ратифицировать договор должен и Совет Федерации. Заседение по этому поводу назначено на 4 октября.

луганская народная республика

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

луганская народная республика, россия, госдума рф