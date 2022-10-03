https://ria.ru/20221003/lnr-1821163953.html
Госдума ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России
Госдума ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
Госдума ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России
Госдума единогласно ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:34
2022-10-03T14:34
2022-10-03T16:33
луганская народная республика
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816474397_0:32:3078:1763_1920x0_80_0_0_d44653b7c89c4ef1fe64195bd6871a03.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Госдума единогласно ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о присоединении к России, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии в состав России новых территорий, а 2 октября Конституционный суд признал эти документы соответствующими Основному закону.Ратифицировать договор должен и Совет Федерации. Заседение по этому поводу назначено на 4 октября.
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816474397_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_5c300f9f4fbb3318549cb488a027fec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, госдума рф
Луганская Народная Республика, Россия, Госдума РФ
14:34 03.10.2022 (обновлено: 16:33 03.10.2022)
Госдума ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России
Госдума единогласно ратифицировала договор о вхождении ЛНР в состав России