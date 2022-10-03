https://ria.ru/20221003/kremennaya-1821193042.html
Глава представительства ЛНР рассказал о ситуации в Кременной
Глава представительства ЛНР рассказал о ситуации в Кременной - РИА Новости, 03.10.2022
Глава представительства ЛНР рассказал о ситуации в Кременной
Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что в Кременной сейчас очень громко, после ночных обстрелов союзные силы дают РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:01
2022-10-03T16:01
2022-10-03T16:06
безопасность
луганская народная республика
родион мирошник
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что в Кременной сейчас очень громко, после ночных обстрелов союзные силы дают "активную обратку"."В Кременной сейчас очень громко. После ночных обстрелов мы даём активную обратку. Войска из Лимана отвели. Котёл не допустили. Ситуация напряженная, но контролируемая и, увы, привычная. На территории Кременского района укропов нет", - написал он в понедельник в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, родион мирошник
Безопасность, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, Специальная военная операция на Украине
16:01 03.10.2022 (обновлено: 16:06 03.10.2022)
Глава представительства ЛНР рассказал о ситуации в Кременной
Мирошник: в Кременной очень громко, союзные силы дают активную обратку, котел не допустили