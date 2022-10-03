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Глава представительства ЛНР рассказал о ситуации в Кременной - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/kremennaya-1821193042.html
Глава представительства ЛНР рассказал о ситуации в Кременной
Глава представительства ЛНР рассказал о ситуации в Кременной - РИА Новости, 03.10.2022
Глава представительства ЛНР рассказал о ситуации в Кременной
Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что в Кременной сейчас очень громко, после ночных обстрелов союзные силы дают РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:01
2022-10-03T16:06
безопасность
луганская народная республика
родион мирошник
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что в Кременной сейчас очень громко, после ночных обстрелов союзные силы дают "активную обратку"."В Кременной сейчас очень громко. После ночных обстрелов мы даём активную обратку. Войска из Лимана отвели. Котёл не допустили. Ситуация напряженная, но контролируемая и, увы, привычная. На территории Кременского района укропов нет", - написал он в понедельник в своем Telegram-канале.
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безопасность, луганская народная республика, родион мирошник
Безопасность, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, Специальная военная операция на Украине
16:01 03.10.2022 (обновлено: 16:06 03.10.2022)
 
Глава представительства ЛНР рассказал о ситуации в Кременной

Мирошник: в Кременной очень громко, союзные силы дают активную обратку, котел не допустили

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкГлава представительства ЛНР в России Родион Мирошник
Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что в Кременной сейчас очень громко, после ночных обстрелов союзные силы дают "активную обратку".
"В Кременной сейчас очень громко. После ночных обстрелов мы даём активную обратку. Войска из Лимана отвели. Котёл не допустили. Ситуация напряженная, но контролируемая и, увы, привычная. На территории Кременского района укропов нет", - написал он в понедельник в своем Telegram-канале.
Пулеметчик подразделения Барс-16 (Кубань) на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаРодион Мирошник
 
 
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