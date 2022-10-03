https://ria.ru/20221003/kremennaya-1821193042.html

Глава представительства ЛНР рассказал о ситуации в Кременной

Глава представительства ЛНР рассказал о ситуации в Кременной - РИА Новости, 03.10.2022

Глава представительства ЛНР рассказал о ситуации в Кременной

Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что в Кременной сейчас очень громко, после ночных обстрелов союзные силы дают РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:01

2022-10-03T16:01

2022-10-03T16:06

безопасность

луганская народная республика

родион мирошник

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что в Кременной сейчас очень громко, после ночных обстрелов союзные силы дают "активную обратку"."В Кременной сейчас очень громко. После ночных обстрелов мы даём активную обратку. Войска из Лимана отвели. Котёл не допустили. Ситуация напряженная, но контролируемая и, увы, привычная. На территории Кременского района укропов нет", - написал он в понедельник в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, родион мирошник