https://ria.ru/20221003/koronavirus-1821107364.html

Новая волна COVID-19 ожидается в России в начале зимы, заявил эксперт

Новая волна COVID-19 ожидается в России в начале зимы, заявил эксперт - РИА Новости, 03.10.2022

Новая волна COVID-19 ожидается в России в начале зимы, заявил эксперт

Новую, седьмую волну заболеваемости COVID-19 можно ожидать в России в конце осени - начале зимы, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:48

2022-10-03T11:48

2022-10-03T20:30

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Новую, седьмую волну заболеваемости COVID-19 можно ожидать в России в конце осени - начале зимы, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."Во-первых, она окончательно не закончится, плавно будет наблюдаться, а в начале зимы, как обычно, у нас отмечается повышение заболеваемости всех респираторных инфекций. Коронавирус - это тоже респираторная инфекция, так что, я думаю, следующая волна - это конец осени-начало зимы", - заявил Малышев.Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Москве выявлено 1528 случаев COVID-19, госпитализированы 159 человек, выздоровели 2275 человек, 24 человека умерли.

https://ria.ru/20220930/tyumen-1820509445.html

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