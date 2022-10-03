https://ria.ru/20221003/koronavirus-1821103354.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 78 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 78 больных COVID-19 - РИА Новости, 03.10.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 78 больных COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 450 человек, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:30
2022-10-03T11:30
2022-10-03T11:30
распространение коронавируса
россия
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 450 человек, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 450, госпитализировано 78 человек, выздоровел 351 человек, двое человек умерли за сутки", - говорится в региональной сводке.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период два заболевших скончались.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 855 человек.
https://ria.ru/20221003/koronavirus-1821101430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Россия, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Подмосковье за сутки госпитализировали 78 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 450 новых случаев COVID-19, умерли два человека