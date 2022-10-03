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Франция организует экономическую конференцию по Украине - РИА Новости, 03.10.2022
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Франция организует экономическую конференцию по Украине
Франция организует экономическую конференцию по Украине - РИА Новости, 03.10.2022
Франция организует экономическую конференцию по Украине
Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что в ближайшие месяцы в Париже будет организована экономическая конференция по Украине с целью привлечения... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:54
2022-10-03T18:54
в мире
элизабет борн
владимир путин
украина
франция
париж
парламент франции
евросоюз
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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что в ближайшие месяцы в Париже будет организована экономическая конференция по Украине с целью привлечения французских компаний к восстановлению страны."Я хочу анонсировать, что в ближайшие месяцы мы вместе с украинскими властями организуем в Париже экономическую конференцию, чтобы привлечь французские компании (к восстановлению Украины - ред.). Мы поддержим инициативы ЕС, направленные на финансирование восстановления Украины", - сообщила Борн на заседании в Нацсобрании (нижний парламент Франции), посвященном ситуации на Украине.В этом контексте она напомнила о планах Парижа оказать помощь Черниговской области.По словам премьер-министра, Франция на прошлой неделе направила уже четвертый конвой гуманитарной помощи Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
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в мире, элизабет борн, владимир путин, украина, франция, париж, парламент франции, евросоюз
В мире, Элизабет Борн, Владимир Путин, Украина, Франция, Париж, Парламент Франции, Евросоюз
18:54 03.10.2022
 
Франция организует экономическую конференцию по Украине

Премьер Борн сообщила, что Франция организует экономическую конференцию по Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги Украины
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги Украины. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что в ближайшие месяцы в Париже будет организована экономическая конференция по Украине с целью привлечения французских компаний к восстановлению страны.
"Я хочу анонсировать, что в ближайшие месяцы мы вместе с украинскими властями организуем в Париже экономическую конференцию, чтобы привлечь французские компании (к восстановлению Украины - ред.). Мы поддержим инициативы ЕС, направленные на финансирование восстановления Украины", - сообщила Борн на заседании в Нацсобрании (нижний парламент Франции), посвященном ситуации на Украине.
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В этом контексте она напомнила о планах Парижа оказать помощь Черниговской области.
По словам премьер-министра, Франция на прошлой неделе направила уже четвертый конвой гуманитарной помощи Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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