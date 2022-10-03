https://ria.ru/20221003/komissiya-1821302759.html
Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости экономики
Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости экономики - РИА Новости, 03.10.2022
Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости экономики
Комиссия по повышению устойчивости экономики России будет заниматься выработкой социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации, вопросами работы... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T23:32
2022-10-03T23:32
2022-10-03T23:34
специальная военная операция на украине
россия
экономика
жкх
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комиссия по повышению устойчивости экономики России будет заниматься выработкой социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации, вопросами работы предприятий, сообщается на сайте кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Отныне она на постоянной основе будет заниматься выработкой оперативных социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации, а также рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением непрерывной работы предприятий в важнейших отраслях. Соответствующее постановление подписано", - говорится в сообщении.Уточняется, что главам федеральных органов власти предстоит сформировать оперативные штабы для устойчивой работы предприятий в курируемых отраслях.
https://ria.ru/20221003/podderzhka-1821301290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, жкх, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Экономика, ЖКХ, Михаил Мишустин
23:32 03.10.2022 (обновлено: 23:34 03.10.2022)
Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости экономики
Премьер Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости экономики