https://ria.ru/20221003/komissiya-1821302759.html

Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости экономики

Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости экономики - РИА Новости, 03.10.2022

Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости экономики

Комиссия по повышению устойчивости экономики России будет заниматься выработкой социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации, вопросами работы... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T23:32

2022-10-03T23:32

2022-10-03T23:34

специальная военная операция на украине

россия

экономика

жкх

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комиссия по повышению устойчивости экономики России будет заниматься выработкой социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации, вопросами работы предприятий, сообщается на сайте кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Отныне она на постоянной основе будет заниматься выработкой оперативных социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации, а также рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением непрерывной работы предприятий в важнейших отраслях. Соответствующее постановление подписано", - говорится в сообщении.Уточняется, что главам федеральных органов власти предстоит сформировать оперативные штабы для устойчивой работы предприятий в курируемых отраслях.

https://ria.ru/20221003/podderzhka-1821301290.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, экономика, жкх, михаил мишустин