"Командовать парадом будем мы". Как США подминают под себя Европу

2022-10-03T08:00

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Андрей Коц. США намерены значительно нарастить военную помощь Киеву и повысить ее эффективность. Газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщает: Пентагон планирует создать в Западной Европе новое командование под руководством американского генерала, чтобы координировать усилия десятков стран по дальнейшему затягиванию вооруженного конфликта на Украине. Об этой структуре и о том, как она повлияет на ход боевых действий, — в материале РИА Новости.Упорядочить помощьКомандующий американскими силами в Европе генерал Кристофер Каволи направил министру обороны США Ллойду Остину список предложений по повышению эффективности помощи Запада Киеву. В частности, речь идет о формировании в немецком Висбадене штабного центра с постоянным штатом в 300 человек, который займется упорядочиванием и систематизацией военных поставок из более чем 40 стран, координацией подготовки украинских военнослужащих и ремонта боевой техники ВСУ в странах НАТО.По словам американцев, этот центр будет действовать аналогично структурам, помогавшим укрепить иракскую и афганскую армии. Выделят финансирование, специалистов и материальную часть, необходимую для превращения ВСУ в военную силу, способную нанести России поражение на поле боя. Страны, входящие в так называемый "формат Рамштайн", смогут консолидировать свои усилия.The New York Times подчеркивает, что на Западе уже готовят украинских солдат по стандартам НАТО. Великобритания, например, летом запустила программу обучения десяти тысяч украинских новобранцев обращению с оружием, тактике патрулирования, оказанию первой помощи и другим навыкам. В сентябре о похожем проекте объявила Дания. Кроме того, украинские военнослужащие тренируются в Польше, Испании, Франции и ряде других стран. Теперь все это приведут к общему знаменателю.Плацдарм для наступления"Несомненно, задачи нового командования не ограничатся перечисленным, — уверен доктор военных наук Константин Сивков. — Штаб в немецком Висбадене будет выстраивать логистику поставок, помогать украинскому генералитету планировать боевые операции, координировать сбор разведданных и их передачу ВСУ. Если раньше страны НАТО делали это по отдельности, то создаваемая структура упорядочит помощь Киеву и повысить ее эффективность".По словам эксперта, все это — следующий этап в стратегии Брюсселя и Вашингтона по систематическому затягиванию вооруженного конфликта, еще одно доказательство того, что коллективный Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца. Главная цель — как можно сильнее измотать Москву и в конечном счете вынудить пойти на мир на условиях, выгодных Киеву и НАТО."Это решение Пентагона серьезно усложнит нам жизнь и усилит ВСУ, — продолжает Сивков. — Украина фактически превратится в плацдарм для удара по России, причем в самое ближайшее время. Я не исключаю, что рано или поздно НАТО решится на прямой вооруженный конфликт. Сначала они могут отправить своих военных на Украину. А потом и вторгнуться на нашу территорию. От них можно ожидать чего угодно — страха перед нами у Запада заметно поубавилось. Остается надеяться на остатки благоразумия западных политиков. Открыто воевать с ядерной державой — путь в никуда".Милитаризация ЕвропыС тем, что США повышают ставки, согласен и эксперт Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев. Однако, по его словам, цель нового командования — не только противостояние с Россией."Тут есть определенная связь с подрывом газопроводов "Северного потока", — говорит он. — США начали открыто порабощать Европу и принимать меры по ликвидации экономического конкурента в лице ЕС. Для этого нужно ослабить Германию — локомотив континентальной экономики. Их лишили российского газа, после чего ряд немецких производств сообщил о решении переместиться в США. Затем европейцев принудили к закупке сжиженного газа из-за океана, намертво привязав их к Западному полушарию. Теперь Вашингтон не только закрепит экономическое влияние на Европу, но и усилит военное".Перенджиев согласен с Сивковым в том, что в Германии, по сути, формируют штаб для агрессии против России. Польша, например, уже стянула к Калининградской области внушительные силы. Недавно подписанная декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО тоже предполагает дальнейшую милитаризацию региона.Арсеналы пустеютНесколько дней назад, 28 сентября, Министерство обороны США объявило об очередном пакете военной помощи Украине на 1,1 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма, официально выделенная Киеву Вашингтоном с начала российской специальной военной операции, превысила 16,2 миллиарда. В отличие от ранних поставок, боевую технику для ВСУ будут заказывать у производителей, а не изымать из американских арсеналов. То есть передача вооружений растянется на месяцы и годы.В новый пакет, как ожидается, войдут 18 наземных ракетных комплексов HIMARS и боеприпасы к ним, 150 бронеавтомобилей HMMWV, 150 грузовиков для буксировки артиллерийских орудий, около 100 трейлеров-танковозов, две бортовые РЛС для беспилотных летательных аппаратов, 20 многоцелевых РЛС AN/MPQ-64, предназначенных как для задач ПВО, так и для контрбатарейной борьбы. Кроме того, ВСУ предоставят комплексы РЭБ, средства тактической радиосвязи, приборы разведки и наблюдения, оптику, подрывные заряды, бронежилеты и прочую пехотную "мелочевку".Германия готовится в ближайшие сроки поставить ВСУ несколько зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, которые, по замыслу Брюсселя, позволят украинским военным свести на нет преимущество России в воздухе. Впрочем, вряд ли западноевропейские союзники Вашингтона решатся доверить Киеву самые современные вооружения. То, чем они могли поделиться без ущерба для собственной обороноспособности, уже на Украине. С другой стороны, их проблемы не слишком волнуют США, всерьез вознамерившихся подмять под себя Европу.

