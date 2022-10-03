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В Киргизии пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 03.10.2022
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В Киргизии пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
В Киргизии пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 03.10.2022
В Киргизии пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Спецслужбы Киргизии пресекли деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Бишкеке, задержаны семь человек,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:13
2022-10-03T12:13
киргизия
бишкек
хизб ут-тахрир аль-ислами
происшествия
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БИШКЕК, 3 окт - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии пресекли деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Бишкеке, задержаны семь человек, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики."Пресечена деятельность активной ячейки религиозно-экстремистской организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*… Задержаны семь функционеров религиозно-экстремистской организации", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, в ходе обыска в домах подозреваемых обнаружены и изъяты электронные устройства (мобильные телефоны и ноутбуки), а также различная литература и брошюры, содержащие информацию религиозного характера."Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятые материалы содержат признаки идеологии и деятельности запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир"*. Более того, в ходе следствия некоторые фигуранты уголовного дела полностью признали свою вину и раскаялись в причастности к религиозно-экстремистской деятельности", - уточнили в госкомитете.Сообщается, что все материалы по вышеуказанному уголовному делу переданы в суд."Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации - устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220908/terrorizm-1815418236.html
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киргизия, бишкек, хизб ут-тахрир аль-ислами, происшествия
Киргизия, Бишкек, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Происшествия
12:13 03.10.2022
 
В Киргизии пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

В Бишкеке пресекли деятельность ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*

© Фото : МВД Кыргызской РеспубликиКыргызские полицейские
Кыргызские полицейские - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : МВД Кыргызской Республики
Кыргызские полицейские. Архивное фото
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БИШКЕК, 3 окт - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии пресекли деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Бишкеке, задержаны семь человек, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики.
"Пресечена деятельность активной ячейки религиозно-экстремистской организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*… Задержаны семь функционеров религиозно-экстремистской организации", - заявил представитель пресс-службы.
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По его словам, в ходе обыска в домах подозреваемых обнаружены и изъяты электронные устройства (мобильные телефоны и ноутбуки), а также различная литература и брошюры, содержащие информацию религиозного характера.
"Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятые материалы содержат признаки идеологии и деятельности запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир"*. Более того, в ходе следствия некоторые фигуранты уголовного дела полностью признали свою вину и раскаялись в причастности к религиозно-экстремистской деятельности", - уточнили в госкомитете.
Сообщается, что все материалы по вышеуказанному уголовному делу переданы в суд.
"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации - устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
*Запрещенная в России террористическая организация
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации Хизб yт-Тахрир аль-Ислами (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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