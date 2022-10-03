https://ria.ru/20221003/kirgiziya-1821114828.html

В Киргизии пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

В Киргизии пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 03.10.2022

В Киргизии пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Спецслужбы Киргизии пресекли деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Бишкеке, задержаны семь человек,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:13

2022-10-03T12:13

2022-10-03T12:13

киргизия

бишкек

хизб ут-тахрир аль-ислами

происшествия

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БИШКЕК, 3 окт - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии пресекли деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Бишкеке, задержаны семь человек, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики."Пресечена деятельность активной ячейки религиозно-экстремистской организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*… Задержаны семь функционеров религиозно-экстремистской организации", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, в ходе обыска в домах подозреваемых обнаружены и изъяты электронные устройства (мобильные телефоны и ноутбуки), а также различная литература и брошюры, содержащие информацию религиозного характера."Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятые материалы содержат признаки идеологии и деятельности запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир"*. Более того, в ходе следствия некоторые фигуранты уголовного дела полностью признали свою вину и раскаялись в причастности к религиозно-экстремистской деятельности", - уточнили в госкомитете.Сообщается, что все материалы по вышеуказанному уголовному делу переданы в суд."Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации - устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220908/terrorizm-1815418236.html

https://ria.ru/20220824/ig-1811935192.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киргизия, бишкек, хизб ут-тахрир аль-ислами, происшествия