https://ria.ru/20221003/kirgiziya-1821114828.html
В Киргизии пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
В Киргизии пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 03.10.2022
В Киргизии пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Спецслужбы Киргизии пресекли деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Бишкеке, задержаны семь человек,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:13
2022-10-03T12:13
2022-10-03T12:13
киргизия
бишкек
хизб ут-тахрир аль-ислами
происшествия
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БИШКЕК, 3 окт - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии пресекли деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Бишкеке, задержаны семь человек, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики."Пресечена деятельность активной ячейки религиозно-экстремистской организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*… Задержаны семь функционеров религиозно-экстремистской организации", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, в ходе обыска в домах подозреваемых обнаружены и изъяты электронные устройства (мобильные телефоны и ноутбуки), а также различная литература и брошюры, содержащие информацию религиозного характера."Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятые материалы содержат признаки идеологии и деятельности запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир"*. Более того, в ходе следствия некоторые фигуранты уголовного дела полностью признали свою вину и раскаялись в причастности к религиозно-экстремистской деятельности", - уточнили в госкомитете.Сообщается, что все материалы по вышеуказанному уголовному делу переданы в суд."Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации - устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220908/terrorizm-1815418236.html
https://ria.ru/20220824/ig-1811935192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, бишкек, хизб ут-тахрир аль-ислами, происшествия
Киргизия, Бишкек, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Происшествия
В Киргизии пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
В Бишкеке пресекли деятельность ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*
БИШКЕК, 3 окт - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии пресекли деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Бишкеке, задержаны семь человек, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики.
"Пресечена деятельность активной ячейки религиозно-экстремистской организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*… Задержаны семь функционеров религиозно-экстремистской организации", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в ходе обыска в домах подозреваемых обнаружены и изъяты электронные устройства (мобильные телефоны и ноутбуки), а также различная литература и брошюры, содержащие информацию религиозного характера.
"Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятые материалы содержат признаки идеологии и деятельности запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир"*. Более того, в ходе следствия некоторые фигуранты уголовного дела полностью признали свою вину и раскаялись в причастности к религиозно-экстремистской деятельности", - уточнили в госкомитете.
Сообщается, что все материалы по вышеуказанному уголовному делу переданы в суд.
"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России
ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации - устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья
и Сибири, а также в Крыму.
*Запрещенная в России террористическая организация