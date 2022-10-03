https://ria.ru/20221003/khabarovsk-1821058807.html

Мобилизованного хабаровчанина с шизофренией вернули на медкомиссию

Мобилизованного хабаровчанина с шизофренией вернули на медкомиссию - РИА Новости, 03.10.2022

Мобилизованного хабаровчанина с шизофренией вернули на медкомиссию

Жителя Хабаровска с диагнозом "шизофрения", ранее мобилизованного в Хабаровском крае и отправленного в часть в Бикине, вернули в Хабаровск на медобследование,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T05:29

2022-10-03T05:29

2022-10-03T06:23

общество

безопасность

игорь краснов

россия

украина

сергей шойгу

владимир путин

частичная мобилизация в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Жителя Хабаровска с диагнозом "шизофрения", ранее мобилизованного в Хабаровском крае и отправленного в часть в Бикине, вернули в Хабаровск на медобследование, сообщил РИА Новости представитель регионального отделения ОНФ."Мужчину привезли в госпиталь в Хабаровск, где он проходит медобследование для заключения. Все документы, которые ранее были предоставлены краевой психиатрической больницей, мы туда отправили. По словам супруги мужчины, в последний раз обострение заболевания у него было в 2020 году", — отметил собеседник агентства.Жена Павла, Наталья, рассказала РИА Новости, что у ее мужа в понедельник взяли первые анализы.На прошлой неделе отделение ОНФ сообщило, что туда обратилась жена хабаровчанина Павла, которого 26 сентября забрали по повестке и увезли в военную часть в Бикин. С 2017 года мужчина по медицинским показаниям состоит на учете в Краевой клинической психиатрической больнице с диагнозом "шизофрения". В ОНФ отмечали, что супруга хабаровчанина привезла в часть документы о заболевании мужа, там обещали разобраться. Позже мужчина позвонил жене и сказал, что идет распределение, его уже зачисляют в стрелковый батальон. Отделение ОНФ обратилось в соответствующие инстанции.В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.

https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820593691.html

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общество, безопасность, игорь краснов, россия, украина, сергей шойгу, владимир путин, частичная мобилизация в россии