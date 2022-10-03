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Мобилизованного хабаровчанина с шизофренией вернули на медкомиссию - РИА Новости, 03.10.2022
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Мобилизованного хабаровчанина с шизофренией вернули на медкомиссию
Мобилизованного хабаровчанина с шизофренией вернули на медкомиссию - РИА Новости, 03.10.2022
Мобилизованного хабаровчанина с шизофренией вернули на медкомиссию
Жителя Хабаровска с диагнозом "шизофрения", ранее мобилизованного в Хабаровском крае и отправленного в часть в Бикине, вернули в Хабаровск на медобследование,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T05:29
2022-10-03T06:23
общество
безопасность
игорь краснов
россия
украина
сергей шойгу
владимир путин
частичная мобилизация в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Жителя Хабаровска с диагнозом "шизофрения", ранее мобилизованного в Хабаровском крае и отправленного в часть в Бикине, вернули в Хабаровск на медобследование, сообщил РИА Новости представитель регионального отделения ОНФ."Мужчину привезли в госпиталь в Хабаровск, где он проходит медобследование для заключения. Все документы, которые ранее были предоставлены краевой психиатрической больницей, мы туда отправили. По словам супруги мужчины, в последний раз обострение заболевания у него было в 2020 году", — отметил собеседник агентства.Жена Павла, Наталья, рассказала РИА Новости, что у ее мужа в понедельник взяли первые анализы.На прошлой неделе отделение ОНФ сообщило, что туда обратилась жена хабаровчанина Павла, которого 26 сентября забрали по повестке и увезли в военную часть в Бикин. С 2017 года мужчина по медицинским показаниям состоит на учете в Краевой клинической психиатрической больнице с диагнозом "шизофрения". В ОНФ отмечали, что супруга хабаровчанина привезла в часть документы о заболевании мужа, там обещали разобраться. Позже мужчина позвонил жене и сказал, что идет распределение, его уже зачисляют в стрелковый батальон. Отделение ОНФ обратилось в соответствующие инстанции.В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.
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общество, безопасность, игорь краснов, россия, украина, сергей шойгу, владимир путин, частичная мобилизация в россии
Общество, Безопасность, Игорь Краснов, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России
05:29 03.10.2022 (обновлено: 06:23 03.10.2022)
 
Мобилизованного хабаровчанина с шизофренией вернули на медкомиссию

Мобилизованного хабаровчанина с шизофренией вернули в госпиталь на медобследование

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Жителя Хабаровска с диагнозом "шизофрения", ранее мобилизованного в Хабаровском крае и отправленного в часть в Бикине, вернули в Хабаровск на медобследование, сообщил РИА Новости представитель регионального отделения ОНФ.
"Мужчину привезли в госпиталь в Хабаровск, где он проходит медобследование для заключения. Все документы, которые ранее были предоставлены краевой психиатрической больницей, мы туда отправили. По словам супруги мужчины, в последний раз обострение заболевания у него было в 2020 году", — отметил собеседник агентства.
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Более 80 ошибочно мобилизованных жителей Рязанской области вернулись домой
Жена Павла, Наталья, рассказала РИА Новости, что у ее мужа в понедельник взяли первые анализы.
"Ему дают успокаивающее, так как у него нервозное состояние. По словам врача, комиссия может продлиться от десяти дней до месяца", — сообщила она.
На прошлой неделе отделение ОНФ сообщило, что туда обратилась жена хабаровчанина Павла, которого 26 сентября забрали по повестке и увезли в военную часть в Бикин. С 2017 года мужчина по медицинским показаниям состоит на учете в Краевой клинической психиатрической больнице с диагнозом "шизофрения". В ОНФ отмечали, что супруга хабаровчанина привезла в часть документы о заболевании мужа, там обещали разобраться. Позже мужчина позвонил жене и сказал, что идет распределение, его уже зачисляют в стрелковый батальон. Отделение ОНФ обратилось в соответствующие инстанции.
В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.
 
ОбществоБезопасностьИгорь КрасновРоссияУкраинаСергей ШойгуВладимир ПутинЧастичная мобилизация в России
 
 
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