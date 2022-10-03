https://ria.ru/20221003/katerinichev-1821182873.html
Героя России Катериничева похоронят под Калининградом
Героя России Катериничева похоронят под Калининградом - РИА Новости, 03.10.2022
Героя России Катериничева похоронят под Калининградом
Героя России Алексея Катериничева, погибшего при украинском обстреле, похоронят в понедельник на мемориальном кладбище в посёлке Медведевка под Калининградом,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:35
2022-10-03T15:35
2022-10-03T15:35
общество
калининград
херсон
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820509917_0:214:1815:1234_1920x0_80_0_0_27d3d35de8bd0938017fb4c7920ebb2c.jpg
КАЛИНИНГРАД, 3 окт – РИА Новости. Героя России Алексея Катериничева, погибшего при украинском обстреле, похоронят в понедельник на мемориальном кладбище в посёлке Медведевка под Калининградом, сообщили в администрации Балтийского округа."Прощание с Алексеем Катериничевым состоится 3 октября в Храме Христа Спасителя в Калининграде на площади Победы 2. Погребение на мемориальном кладбище в посёлке Медведевка" - информирует администрация округа в соцсети "ВКонтакте".Катериничев погиб в результате ракетного удара по центру Херсона. Первого октября президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание героя России посмертно.Катериничев был назначен на должность первого замглавы администрации Херсонской области по безопасности в августе этого года. Сам он родом из города Рыбинск Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ РФ. Последнее место работы - первый замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
калининград
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820509917_0:44:1815:1405_1920x0_80_0_0_466aa8c81e35cc405b42cdfefd5f62b4.jpg
Кадры с места гибели первого замглавы Херсонской области по безопасности Катериничева
Корреспондент РИА Новости передает кадры с места гибели первого замглавы Херсонской области по безопасности Катериничева. В экстренных службах нам сказали, что кроме него погиб еще 1 человек и 1 ранен. Катериничев - бывший первый замначальника центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. В ведомстве выразили соболезнования его родным и близким.
2022-10-03T15:35
true
PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, калининград, херсон, херсонская область , видео
Общество, Калининград, Херсон, Херсонская область
Героя России Катериничева похоронят под Калининградом
Погибшего при обстреле ВСУ Херсона Героя России Катериничева похоронят под Калининградом