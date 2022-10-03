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Героя России Катериничева похоронят под Калининградом - РИА Новости, 03.10.2022
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Героя России Катериничева похоронят под Калининградом
Героя России Катериничева похоронят под Калининградом - РИА Новости, 03.10.2022
Героя России Катериничева похоронят под Калининградом
Героя России Алексея Катериничева, погибшего при украинском обстреле, похоронят в понедельник на мемориальном кладбище в посёлке Медведевка под Калининградом,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:35
2022-10-03T15:35
общество
калининград
херсон
херсонская область
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КАЛИНИНГРАД, 3 окт – РИА Новости. Героя России Алексея Катериничева, погибшего при украинском обстреле, похоронят в понедельник на мемориальном кладбище в посёлке Медведевка под Калининградом, сообщили в администрации Балтийского округа."Прощание с Алексеем Катериничевым состоится 3 октября в Храме Христа Спасителя в Калининграде на площади Победы 2. Погребение на мемориальном кладбище в посёлке Медведевка" - информирует администрация округа в соцсети "ВКонтакте".Катериничев погиб в результате ракетного удара по центру Херсона. Первого октября президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание героя России посмертно.Катериничев был назначен на должность первого замглавы администрации Херсонской области по безопасности в августе этого года. Сам он родом из города Рыбинск Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ РФ. Последнее место работы - первый замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
калининград
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херсонская область
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Кадры с места гибели первого замглавы Херсонской области по безопасности Катериничева
Корреспондент РИА Новости передает кадры с места гибели первого замглавы Херсонской области по безопасности Катериничева. В экстренных службах нам сказали, что кроме него погиб еще 1 человек и 1 ранен. Катериничев - бывший первый замначальника центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. В ведомстве выразили соболезнования его родным и близким.
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РИА Новости
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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общество, калининград, херсон, херсонская область , видео
Общество, Калининград, Херсон, Херсонская область
Героя России Катериничева похоронят под Калининградом
КАЛИНИНГРАД, 3 окт – РИА Новости. Героя России Алексея Катериничева, погибшего при украинском обстреле, похоронят в понедельник на мемориальном кладбище в посёлке Медведевка под Калининградом, сообщили в администрации Балтийского округа.
2022-10-03T15:35
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PT1M24S
15:35 03.10.2022
 
Героя России Катериничева похоронят под Калининградом

Погибшего при обстреле ВСУ Херсона Героя России Катериничева похоронят под Калининградом

© Фото : ФГКУ “Центр по проведению спасательных операций особого риска “Лидер”Алексей Катериничев
Алексей Катериничев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : ФГКУ “Центр по проведению спасательных операций особого риска “Лидер”
Алексей Катериничев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 3 окт – РИА Новости. Героя России Алексея Катериничева, погибшего при украинском обстреле, похоронят в понедельник на мемориальном кладбище в посёлке Медведевка под Калининградом, сообщили в администрации Балтийского округа.
"Прощание с Алексеем Катериничевым состоится 3 октября в Храме Христа Спасителя в Калининграде на площади Победы 2. Погребение на мемориальном кладбище в посёлке Медведевка" - информирует администрация округа в соцсети "ВКонтакте".
Катериничев погиб в результате ракетного удара по центру Херсона. Первого октября президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание героя России посмертно.
Катериничев был назначен на должность первого замглавы администрации Херсонской области по безопасности в августе этого года. Сам он родом из города Рыбинск Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ РФ. Последнее место работы - первый замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
 
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