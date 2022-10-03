https://ria.ru/20221003/katerinichev-1821182873.html

Героя России Катериничева похоронят под Калининградом

Героя России Катериничева похоронят под Калининградом - РИА Новости, 03.10.2022

Героя России Катериничева похоронят под Калининградом

Героя России Алексея Катериничева, погибшего при украинском обстреле, похоронят в понедельник на мемориальном кладбище в посёлке Медведевка под Калининградом,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:35

2022-10-03T15:35

2022-10-03T15:35

общество

калининград

херсон

херсонская область

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КАЛИНИНГРАД, 3 окт – РИА Новости. Героя России Алексея Катериничева, погибшего при украинском обстреле, похоронят в понедельник на мемориальном кладбище в посёлке Медведевка под Калининградом, сообщили в администрации Балтийского округа."Прощание с Алексеем Катериничевым состоится 3 октября в Храме Христа Спасителя в Калининграде на площади Победы 2. Погребение на мемориальном кладбище в посёлке Медведевка" - информирует администрация округа в соцсети "ВКонтакте".Катериничев погиб в результате ракетного удара по центру Херсона. Первого октября президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание героя России посмертно.Катериничев был назначен на должность первого замглавы администрации Херсонской области по безопасности в августе этого года. Сам он родом из города Рыбинск Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ РФ. Последнее место работы - первый замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

калининград

херсон

херсонская область

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Кадры с места гибели первого замглавы Херсонской области по безопасности Катериничева Корреспондент РИА Новости передает кадры с места гибели первого замглавы Херсонской области по безопасности Катериничева. В экстренных службах нам сказали, что кроме него погиб еще 1 человек и 1 ранен. Катериничев - бывший первый замначальника центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. В ведомстве выразили соболезнования его родным и близким. 2022-10-03T15:35 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, калининград, херсон, херсонская область , видео