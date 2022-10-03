https://ria.ru/20221003/kardashyan-1821190327.html

Кардашьян выплатит $1,26 млн за нарушение правил рекламы криптовалют

Кардашьян выплатит $1,26 млн за нарушение правил рекламы криптовалют - РИА Новости, 03.10.2022

Кардашьян выплатит $1,26 млн за нарушение правил рекламы криптовалют

Светская львица Ким Кардашьян согласилась выплатить более 1,2 миллионов долларов комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США для урегулирования обвинений,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:54

2022-10-03T15:54

2022-10-03T15:54

шоубиз

технологии

кимберли кардашян

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Светская львица Ким Кардашьян согласилась выплатить более 1,2 миллионов долларов комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США для урегулирования обвинений, связанных с нарушениями правил рекламы и продвижения криптовалюты в своих соцсетях, сообщил регулятор.В постановлении SEC говорится, что Кардашьян не раскрыла информацию о том, что ей заплатили 250 тысяч долларов за публикацию в Instagram* сообщения о токенах EMAX, предлагаемых компанией EthereumMax. В посте Кардашьян содержалась ссылка на сайт, где потенциальные инвесторы могли ознакомиться с инструкцией по приобретению токенов.Как отмечается, Кардашьян согласилась выплатить государству 1,26 миллиона долларов, включая 260 000 долларов в качестве компенсации за незаконную сделку и штраф в размере 1 000 000 долларов. Блогерша также обязалась не рекламировать ценные бумаги криптоактивов в течение трех лет.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220708/kardashian-1801220882.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

технологии, кимберли кардашян