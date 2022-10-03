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Кардашьян выплатит $1,26 млн за нарушение правил рекламы криптовалют - РИА Новости, 03.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221003/kardashyan-1821190327.html
Кардашьян выплатит $1,26 млн за нарушение правил рекламы криптовалют
Кардашьян выплатит $1,26 млн за нарушение правил рекламы криптовалют - РИА Новости, 03.10.2022
Кардашьян выплатит $1,26 млн за нарушение правил рекламы криптовалют
Светская львица Ким Кардашьян согласилась выплатить более 1,2 миллионов долларов комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США для урегулирования обвинений,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:54
2022-10-03T15:54
шоубиз
технологии
кимберли кардашян
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Светская львица Ким Кардашьян согласилась выплатить более 1,2 миллионов долларов комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США для урегулирования обвинений, связанных с нарушениями правил рекламы и продвижения криптовалюты в своих соцсетях, сообщил регулятор.В постановлении SEC говорится, что Кардашьян не раскрыла информацию о том, что ей заплатили 250 тысяч долларов за публикацию в Instagram* сообщения о токенах EMAX, предлагаемых компанией EthereumMax. В посте Кардашьян содержалась ссылка на сайт, где потенциальные инвесторы могли ознакомиться с инструкцией по приобретению токенов.Как отмечается, Кардашьян согласилась выплатить государству 1,26 миллиона долларов, включая 260 000 долларов в качестве компенсации за незаконную сделку и штраф в размере 1 000 000 долларов. Блогерша также обязалась не рекламировать ценные бумаги криптоактивов в течение трех лет.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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технологии, кимберли кардашян
Шоубиз, Технологии, Кимберли Кардашян
15:54 03.10.2022
 
Кардашьян выплатит $1,26 млн за нарушение правил рекламы криптовалют

Кардашьян выплатит финрегулятору США $1,26 млн за нарушение правил рекламы криптовалют

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКим Кардашьян на вечеринке Vanity Fair после вручения "Оскар"
Ким Кардашьян на вечеринке Vanity Fair после вручения Оскар - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Светская львица Ким Кардашьян согласилась выплатить более 1,2 миллионов долларов комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США для урегулирования обвинений, связанных с нарушениями правил рекламы и продвижения криптовалюты в своих соцсетях, сообщил регулятор.
В постановлении SEC говорится, что Кардашьян не раскрыла информацию о том, что ей заплатили 250 тысяч долларов за публикацию в Instagram* сообщения о токенах EMAX, предлагаемых компанией EthereumMax. В посте Кардашьян содержалась ссылка на сайт, где потенциальные инвесторы могли ознакомиться с инструкцией по приобретению токенов.
"Дело госпожи Кардашьян служит напоминанием знаменитостям и другим лицам о том, что закон требует от них раскрывать общественности информацию, когда и сколько им платят за продвижение инвестиций в ценные бумаги", – говорится в коммюнике.
Как отмечается, Кардашьян согласилась выплатить государству 1,26 миллиона долларов, включая 260 000 долларов в качестве компенсации за незаконную сделку и штраф в размере 1 000 000 долларов. Блогерша также обязалась не рекламировать ценные бумаги криптоактивов в течение трех лет.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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