https://ria.ru/20221003/kamchatka-1821086004.html
Власти Камчатки не рекомендуют туристам выходить на маршруты из-за непогоды
Власти Камчатки не рекомендуют туристам выходить на маршруты из-за непогоды - РИА Новости, 03.10.2022
Власти Камчатки не рекомендуют туристам выходить на маршруты из-за непогоды
Охотоморский циклон, который принесет сильный дождь и штормовой ветер, ждут на западе Камчатского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:16
2022-10-03T11:16
2022-10-03T11:16
туризм
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт — РИА Новости. Охотоморский циклон, который принесет сильный дождь и штормовой ветер, ждут на западе Камчатского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.Ночью 4 октября в Усть-Большерецком и Соболевском районах прогнозируется сильный дождь. Днем явление распространится на территорию Тигильского района. Скорость ветра может достигать 20 метров в секунду, местами – до 28 метров, говорится в сообщении.Пятого октября непогода накроет также Олюторский и Карагинский районы, добавили в МЧС.Населению рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов, туристам — не выходить на маршруты.
https://ria.ru/20221003/kuba-1820692678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Камчатский край, Россия
Власти Камчатки не рекомендуют туристам выходить на маршруты из-за непогоды
Власти Камчатки не рекомендуют туристам 4 октября выходить на маршруты из-за непогоды