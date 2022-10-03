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Власти Камчатки не рекомендуют туристам выходить на маршруты из-за непогоды - РИА Новости, 03.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221003/kamchatka-1821086004.html
Власти Камчатки не рекомендуют туристам выходить на маршруты из-за непогоды
Власти Камчатки не рекомендуют туристам выходить на маршруты из-за непогоды - РИА Новости, 03.10.2022
Власти Камчатки не рекомендуют туристам выходить на маршруты из-за непогоды
Охотоморский циклон, который принесет сильный дождь и штормовой ветер, ждут на западе Камчатского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:16
2022-10-03T11:16
туризм
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт — РИА Новости. Охотоморский циклон, который принесет сильный дождь и штормовой ветер, ждут на западе Камчатского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.Ночью 4 октября в Усть-Большерецком и Соболевском районах прогнозируется сильный дождь. Днем явление распространится на территорию Тигильского района. Скорость ветра может достигать 20 метров в секунду, местами – до 28 метров, говорится в сообщении.Пятого октября непогода накроет также Олюторский и Карагинский районы, добавили в МЧС.Населению рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов, туристам — не выходить на маршруты.
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Камчатский край, Россия
11:16 03.10.2022
 
Власти Камчатки не рекомендуют туристам выходить на маршруты из-за непогоды

Власти Камчатки не рекомендуют туристам 4 октября выходить на маршруты из-за непогоды

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТуристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого
Туристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт — РИА Новости. Охотоморский циклон, который принесет сильный дождь и штормовой ветер, ждут на западе Камчатского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Ночью 4 октября в Усть-Большерецком и Соболевском районах прогнозируется сильный дождь. Днем явление распространится на территорию Тигильского района. Скорость ветра может достигать 20 метров в секунду, местами – до 28 метров, говорится в сообщении.
Пятого октября непогода накроет также Олюторский и Карагинский районы, добавили в МЧС.
Населению рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов, туристам — не выходить на маршруты.
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