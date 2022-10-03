https://ria.ru/20221003/kamchatka-1821086004.html

Власти Камчатки не рекомендуют туристам выходить на маршруты из-за непогоды

Власти Камчатки не рекомендуют туристам выходить на маршруты из-за непогоды - РИА Новости, 03.10.2022

Власти Камчатки не рекомендуют туристам выходить на маршруты из-за непогоды

Охотоморский циклон, который принесет сильный дождь и штормовой ветер, ждут на западе Камчатского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:16

2022-10-03T11:16

2022-10-03T11:16

туризм

туризм

новости - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт — РИА Новости. Охотоморский циклон, который принесет сильный дождь и штормовой ветер, ждут на западе Камчатского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.Ночью 4 октября в Усть-Большерецком и Соболевском районах прогнозируется сильный дождь. Днем явление распространится на территорию Тигильского района. Скорость ветра может достигать 20 метров в секунду, местами – до 28 метров, говорится в сообщении.Пятого октября непогода накроет также Олюторский и Карагинский районы, добавили в МЧС.Населению рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов, туристам — не выходить на маршруты.

https://ria.ru/20221003/kuba-1820692678.html

камчатский край

россия

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, россия