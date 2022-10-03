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Российские силы уничтожили два батальона ВСУ, прорывавшихся к Каховской ГЭС - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/kakhovka-1821234674.html
Российские силы уничтожили два батальона ВСУ, прорывавшихся к Каховской ГЭС
Российские силы уничтожили два батальона ВСУ, прорывавшихся к Каховской ГЭС - РИА Новости, 03.10.2022
Российские силы уничтожили два батальона ВСУ, прорывавшихся к Каховской ГЭС
Российские войска уничтожили два батальона ВСУ, которые прорвались под Дудчанами с намерением захвата Новой Каховки и Каховской ГЭС, сообщил глава администрации РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:44
2022-10-03T18:32
в мире
владимир сальдо
владимир путин
россия
новая каховка
херсонская область
каховская гэс
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили два батальона ВСУ, которые прорвались под Дудчанами с намерением захвата Новой Каховки и Каховской ГЭС, сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live"."Со стороны севера им удалось прорваться на территорию области. Там есть такой населенный пункт — Дудчаны. Они на Дудчаны рвались, чтобы потом вниз по течению пойти на Каховскую ГЭС. &lt;…&gt; Прорыв длился не очень много времени, когда авиация начала работать, получилось так, что очень много украинской бронетехники было уничтожено, личного состава тоже. &lt;…&gt; Разбили практически два батальона, которые шли со стороны Дудчан, они хотели на Каховскую ГЭС попасть", — сказал он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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россия
новая каховка
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в мире, владимир сальдо, владимир путин, россия, новая каховка, херсонская область , каховская гэс
В мире, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Россия, Новая Каховка, Херсонская область , Каховская ГЭС, Специальная военная операция на Украине
17:44 03.10.2022 (обновлено: 18:32 03.10.2022)
 
Российские силы уничтожили два батальона ВСУ, прорывавшихся к Каховской ГЭС

Глава Херсонской ВГА Сальдо: батальоны ВСУ уничтожены при попытке прорыва к Каховской ГЭС

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили два батальона ВСУ, которые прорвались под Дудчанами с намерением захвата Новой Каховки и Каховской ГЭС, сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live".
"Со стороны севера им удалось прорваться на территорию области. Там есть такой населенный пункт — Дудчаны. Они на Дудчаны рвались, чтобы потом вниз по течению пойти на Каховскую ГЭС. <…> Прорыв длился не очень много времени, когда авиация начала работать, получилось так, что очень много украинской бронетехники было уничтожено, личного состава тоже. <…> Разбили практически два батальона, которые шли со стороны Дудчан, они хотели на Каховскую ГЭС попасть", — сказал он.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир СальдоВладимир ПутинРоссияНовая КаховкаХерсонская областьКаховская ГЭС
 
 
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