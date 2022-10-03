17:44 03.10.2022 (обновлено: 18:32 03.10.2022)
Российские силы уничтожили два батальона ВСУ, прорывавшихся к Каховской ГЭС
Глава Херсонской ВГА Сальдо: батальоны ВСУ уничтожены при попытке прорыва к Каховской ГЭС
© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили два батальона ВСУ, которые прорвались под Дудчанами с намерением захвата Новой Каховки и Каховской ГЭС, сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live".
"Со стороны севера им удалось прорваться на территорию области. Там есть такой населенный пункт — Дудчаны. Они на Дудчаны рвались, чтобы потом вниз по течению пойти на Каховскую ГЭС. <…> Прорыв длился не очень много времени, когда авиация начала работать, получилось так, что очень много украинской бронетехники было уничтожено, личного состава тоже. <…> Разбили практически два батальона, которые шли со стороны Дудчан, они хотели на Каховскую ГЭС попасть", — сказал он.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.