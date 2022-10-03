https://ria.ru/20221003/kadyrov-1821296585.html
Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР
Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР - РИА Новости, 03.10.2022
Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что наградил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T22:20
2022-10-03T22:20
2022-10-03T23:06
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
рамзан кадыров
денис пушилин
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что наградил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР."С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову (высшую награду ДНР) Звезду Героя Донецкой Народной Республики", - написал Пушилин в своем Telegram-канале, отметив, что для него стало большой честью получить высшую награду Чеченской Республики – орден Кадырова.Пушилин добавил, что между ДНР и Чечней установились "братские взаимоотношения", которые будут только укрепляться.Ранее Кадырову было присвоено звание героя ЛНР, вручил награду лично глава республики Леонид Пасечник. Теперь глава Чечни является Героем России и обеих республик Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, рамзан кадыров, денис пушилин, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Рамзан Кадыров, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донбасс, Луганская Народная Республика
22:20 03.10.2022 (обновлено: 23:06 03.10.2022)
Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР
Глава ДНР Пушилин сообщил, что наградил Кадырова звездой Героя республики