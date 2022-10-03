https://ria.ru/20221003/kadyrov-1821296585.html

Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР

Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР - РИА Новости, 03.10.2022

Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что наградил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T22:20

2022-10-03T22:20

2022-10-03T23:06

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

рамзан кадыров

денис пушилин

леонид пасечник

донбасс

луганская народная республика

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что наградил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР."С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову (высшую награду ДНР) Звезду Героя Донецкой Народной Республики", - написал Пушилин в своем Telegram-канале, отметив, что для него стало большой честью получить высшую награду Чеченской Республики – орден Кадырова.Пушилин добавил, что между ДНР и Чечней установились "братские взаимоотношения", которые будут только укрепляться.Ранее Кадырову было присвоено звание героя ЛНР, вручил награду лично глава республики Леонид Пасечник. Теперь глава Чечни является Героем России и обеих республик Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донбасс

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

донецкая народная республика, рамзан кадыров, денис пушилин, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика