17:01 03.10.2022 (обновлено: 17:02 03.10.2022)
Посол России в Риме отверг заявления МИД Италии о референдумах
Посол России в Риме Разов категорически отверг заявления МИД Италии о референдумах
Посол России в Италии Сергей Разов. Архивное фото
РИМ, 3 окт – РИА Новости. Посол России в Италии Сергей Разов, приглашенный ранее в понедельник в МИД Италии, категорически отверг заявления итальянской стороны относительно референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщила дипмиссия.
Генсекретарь МИД Италии Этторе Секуи "озвучил согласованные на уровне ЕС официальные оценки завершившихся референдумов", заявили в дипмиссии. Ранее Секуи сообщил, что выразил Разову осуждение Италии в связи с "фарсовыми референдумами", заявил об их незаконности и добавил, что Италия "будет в полной мере выступать вместе с государствами-партнерами в оценке дальнейших ограничительных мер против незаконных действий России".
"Со своей стороны посол России категорически отверг заявления итальянской стороны и изложил свои соображения по существу затронутых вопросов в духе положений выступления президента Российской Федерации В.В.Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 30 сентября", - сообщило посольство.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав РФ. Позже Конституционный суд России признал соответствующими конституции страны договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 гг Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
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