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Ефимов: инвестиции в Москве в I полугодии выросли на 4% до 1,9 трлн рублей - РИА Новости, 03.10.2022
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Ефимов: инвестиции в Москве в I полугодии выросли на 4% до 1,9 трлн рублей
Ефимов: инвестиции в Москве в I полугодии выросли на 4% до 1,9 трлн рублей - РИА Новости, 03.10.2022
Ефимов: инвестиции в Москве в I полугодии выросли на 4% до 1,9 трлн рублей
Инвестиции в экономику Москвы в первом полугодии выросли на 4,4% к аналогичному прошлогоднему показателю, превысив 1,9 триллиона рублей, сообщил заммэра по... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:15
2022-10-03T09:15
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
владислав овчинский
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Инвестиции в экономику Москвы в первом полугодии выросли на 4,4% к аналогичному прошлогоднему показателю, превысив 1,9 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Согласно данным Росстата, инвестиции в основной капитал Москвы за первую половину 2022 года превысили 1,9 триллиона рублей. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Вложения крупного и среднего бизнеса за полгода составили 1,7 триллиона рублей. Больше всего средств столичные компании инвестировали в машины и оборудование – 32,4% от общей суммы", – сказал вице-мэр.Также значительная часть вложений (32% от общего объема) пошла строительство нежилых сооружений и благоустройство земель. В лидерах по доле инвестиций - объекты интеллектуальной собственности (17,7%) и строительство жилья (16,5%).В свою очередь, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что более половины вложений (52%) составили собственные средства предприятий. Остальное - привлеченные средства, в том числе кредиты и субсидии."Столичный бизнес, несмотря на экономические ограничения, продолжает активную деятельность. Сохранить инвестиционную активность помогают городские меры поддержки, которые регулярно совершенствуются и дополняются", – сказал Овчинский.
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экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, владислав овчинский, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Владислав Овчинский, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
09:15 03.10.2022
 

Ефимов: инвестиции в Москве в I полугодии выросли на 4% до 1,9 трлн рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Инвестиции в экономику Москвы в первом полугодии выросли на 4,4% к аналогичному прошлогоднему показателю, превысив 1,9 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Согласно данным Росстата, инвестиции в основной капитал Москвы за первую половину 2022 года превысили 1,9 триллиона рублей. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Вложения крупного и среднего бизнеса за полгода составили 1,7 триллиона рублей. Больше всего средств столичные компании инвестировали в машины и оборудование – 32,4% от общей суммы", – сказал вице-мэр.
Также значительная часть вложений (32% от общего объема) пошла строительство нежилых сооружений и благоустройство земель. В лидерах по доле инвестиций - объекты интеллектуальной собственности (17,7%) и строительство жилья (16,5%).
В свою очередь, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что более половины вложений (52%) составили собственные средства предприятий. Остальное - привлеченные средства, в том числе кредиты и субсидии.
"Столичный бизнес, несмотря на экономические ограничения, продолжает активную деятельность. Сохранить инвестиционную активность помогают городские меры поддержки, которые регулярно совершенствуются и дополняются", – сказал Овчинский.
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 10:05
Инвестиции в коммерческую недвижимость России снизились на 4%
 
ЭкономикаВладимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваВладислав ОвчинскийФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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