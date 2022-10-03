https://ria.ru/20221003/investitsii-1821035715.html

Ефимов: инвестиции в Москве в I полугодии выросли на 4% до 1,9 трлн рублей

Ефимов: инвестиции в Москве в I полугодии выросли на 4% до 1,9 трлн рублей - РИА Новости, 03.10.2022

Ефимов: инвестиции в Москве в I полугодии выросли на 4% до 1,9 трлн рублей

Инвестиции в экономику Москвы в первом полугодии выросли на 4,4% к аналогичному прошлогоднему показателю, превысив 1,9 триллиона рублей, сообщил заммэра по... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:15

2022-10-03T09:15

2022-10-03T09:15

экономика

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

владислав овчинский

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Инвестиции в экономику Москвы в первом полугодии выросли на 4,4% к аналогичному прошлогоднему показателю, превысив 1,9 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Согласно данным Росстата, инвестиции в основной капитал Москвы за первую половину 2022 года превысили 1,9 триллиона рублей. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Вложения крупного и среднего бизнеса за полгода составили 1,7 триллиона рублей. Больше всего средств столичные компании инвестировали в машины и оборудование – 32,4% от общей суммы", – сказал вице-мэр.Также значительная часть вложений (32% от общего объема) пошла строительство нежилых сооружений и благоустройство земель. В лидерах по доле инвестиций - объекты интеллектуальной собственности (17,7%) и строительство жилья (16,5%).В свою очередь, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что более половины вложений (52%) составили собственные средства предприятий. Остальное - привлеченные средства, в том числе кредиты и субсидии."Столичный бизнес, несмотря на экономические ограничения, продолжает активную деятельность. Сохранить инвестиционную активность помогают городские меры поддержки, которые регулярно совершенствуются и дополняются", – сказал Овчинский.

https://realty.ria.ru/20220928/investitsii-1819986617.html

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, владислав овчинский, федеральная служба государственной статистики (росстат)