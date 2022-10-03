Ефимов: инвестиции в Москве в I полугодии выросли на 4% до 1,9 трлн рублей
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Инвестиции в экономику Москвы в первом полугодии выросли на 4,4% к аналогичному прошлогоднему показателю, превысив 1,9 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Согласно данным Росстата, инвестиции в основной капитал Москвы за первую половину 2022 года превысили 1,9 триллиона рублей. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Вложения крупного и среднего бизнеса за полгода составили 1,7 триллиона рублей. Больше всего средств столичные компании инвестировали в машины и оборудование – 32,4% от общей суммы", – сказал вице-мэр.
Также значительная часть вложений (32% от общего объема) пошла строительство нежилых сооружений и благоустройство земель. В лидерах по доле инвестиций - объекты интеллектуальной собственности (17,7%) и строительство жилья (16,5%).
В свою очередь, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что более половины вложений (52%) составили собственные средства предприятий. Остальное - привлеченные средства, в том числе кредиты и субсидии.
"Столичный бизнес, несмотря на экономические ограничения, продолжает активную деятельность. Сохранить инвестиционную активность помогают городские меры поддержки, которые регулярно совершенствуются и дополняются", – сказал Овчинский.
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