Рейтинг@Mail.ru
Российские силы поразили в Запорожской области три батареи "Градов" ВСУ - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/grad-1821160641.html
Российские силы поразили в Запорожской области три батареи "Градов" ВСУ
Российские силы поразили в Запорожской области три батареи "Градов" ВСУ - РИА Новости, 03.10.2022
Российские силы поразили в Запорожской области три батареи "Градов" ВСУ
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили три украинские батареи РСЗО "Град" в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:24
2022-10-03T17:13
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808552870_0:35:845:510_1920x0_80_0_0_812a102b5f0117ff7ad57394edbeb6da.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили три украинские батареи РСЗО "Град" в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены три украинские батареи РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Цветковое, Святопетровка и Яблоково Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221003/vks-1821159937.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808552870_68:0:748:510_1920x0_80_0_0_484e52a89b5ecaede3567ec9e4848090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:24 03.10.2022 (обновлено: 17:13 03.10.2022)
 
Российские силы поразили в Запорожской области три батареи "Градов" ВСУ

Российские силы поразили в Запорожской области три украинских батареи РСЗО "Град"

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине
Работа расчетов РСЗО Град в ходе спецоперации на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Работа расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили три украинские батареи РСЗО "Град" в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены три украинские батареи РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Цветковое, Святопетровка и Яблоково Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
14:21Специальная военная операция на Украине
ВКС поразили до 60 украинских боевиков в Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала