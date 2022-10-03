https://ria.ru/20221003/grad-1821160641.html

Российские силы поразили в Запорожской области три батареи "Градов" ВСУ

Российские силы поразили в Запорожской области три батареи "Градов" ВСУ - РИА Новости, 03.10.2022

Российские силы поразили в Запорожской области три батареи "Градов" ВСУ

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили три украинские батареи РСЗО "Град" в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:24

2022-10-03T14:24

2022-10-03T17:13

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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безопасность

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили три украинские батареи РСЗО "Град" в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены три украинские батареи РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Цветковое, Святопетровка и Яблоково Запорожской области", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20221003/vks-1821159937.html

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Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность