https://ria.ru/20221003/grad-1821160641.html
Российские силы поразили в Запорожской области три батареи "Градов" ВСУ
Российские силы поразили в Запорожской области три батареи "Градов" ВСУ - РИА Новости, 03.10.2022
Российские силы поразили в Запорожской области три батареи "Градов" ВСУ
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили три украинские батареи РСЗО "Град" в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:24
2022-10-03T14:24
2022-10-03T17:13
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили три украинские батареи РСЗО "Град" в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены три украинские батареи РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Цветковое, Святопетровка и Яблоково Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221003/vks-1821159937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:24 03.10.2022 (обновлено: 17:13 03.10.2022)
Российские силы поразили в Запорожской области три батареи "Градов" ВСУ
Российские силы поразили в Запорожской области три украинских батареи РСЗО "Град"