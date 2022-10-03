https://ria.ru/20221003/gazprom-1821195874.html

Венгерская компания MVM договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежа

Венгерская компания MVM договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежа - РИА Новости, 03.10.2022

Венгерская компания MVM договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежа

Венгерская компания MVM заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен, сообщает портал Index.hu. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:09

2022-10-03T16:09

2022-10-03T16:34

экономика

газпром

венгрия

россия

аэс "пакш"

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сербия

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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Венгерская компания MVM заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен, сообщает портал Index.hu."В связи с экстремальными колебаниями цен MVM заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ с целью оптимизации финансирования на предстоящий зимний период", - цитирует заявление компании Index.hu.Отмечается, что подобная мера направлена на "смягчение влияния цен на мировом рынке", а "включение в контракт возможности отсрочки платежа повышает финансовую гибкость группы MVM и надежность ликвидности".Энергокомпания также сообщила, что намерена "преобразовать и улучшить мощности по хранению природного газа с целью более эффективного их использования".В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных более 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.

https://ria.ru/20221003/vengriya-1821172800.html

https://ria.ru/20221001/reaktory-1820876314.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, газпром, венгрия, россия, аэс "пакш", турецкий поток, сербия