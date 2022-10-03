https://ria.ru/20221003/gazifikatsiya-1821081023.html

Путин поручил до 1 ноября доложить о льготах гражданам на газификацию

Путин поручил до 1 ноября доложить о льготах гражданам на газификацию - РИА Новости, 03.10.2022

Путин поручил до 1 ноября доложить о льготах гражданам на газификацию

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, регионам и "Газпрому" до 1 ноября доложить об обеспечении льгот отдельным категориям граждан на присоединение к... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:04

2022-10-03T10:04

2022-10-03T10:04

россия

общество

газпром

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, регионам и "Газпрому" до 1 ноября доложить об обеспечении льгот отдельным категориям граждан на присоединение к газораспределительным сетям, следует из опубликованного на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и публичным акционерным обществом "Газпром" обеспечить на льготной основе в газифицированных населенных пунктах технологическое присоединение к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования отдельных категорий граждан, таких как инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, многодетные семьи, малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми", - говорится в документе.Президент поручил также предусмотреть в случае поступления от таких граждан соответствующей заявки проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения, а также субсидирование покупки газового оборудования.Доклад поручено представить до 1 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20220928/gazifikatsiya-1820154171.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, газпром, владимир путин, правительство рф