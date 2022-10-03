https://ria.ru/20221003/gaz-1821107088.html
Британия ускорит выдачу лицензий на добычу газа в Северном море
Британия ускорит выдачу лицензий на добычу газа в Северном море - РИА Новости, 03.10.2022
Британия ускорит выдачу лицензий на добычу газа в Северном море
Великобритания ускорит выдачу лицензий для разработки новых газовых месторождений в Северном море, сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:47
2022-10-03T11:47
2022-10-03T11:47
великобритания
экономика
северное море
в мире
природный газ
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Великобритания ускорит выдачу лицензий для разработки новых газовых месторождений в Северном море, сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на главу Управления Северного моря (NSTA) Энди Сэмюэла."В эти необычные времена безопасность (энерго)снабжения вызывает озабоченность… (Регулятор сделает) все возможное для поддержки внутреннего производства", - сказал Сэмюэл изданию.По его словам, лицензии на разработку новых месторождений газа в южной части Северного моря получат приоритетное значение, и NSTA ускорит прием и рассмотрение заявлений на их выдачу, сообщает газета.Однако Сэмюэл отметил, что в ближайшее время выдача лицензий не сможет значительным образом снизить зависимость Великобритании от импорта энергоносителей из других стран. Добыча газа на некоторых месторождениях, которые будут открыты после выдачи лицензий, будет активно вестись только через год или полтора. Кроме того, бассейн Северного моря является старым и хорошо изученным месторождением, поэтому значительный рост добычи газа маловероятен.В настоящее время объем добытого в Северном море газа может удовлетворить только около 40% потребностей Великобритании, и, по прогнозам NSTA, этот показатель упадет до 30% к 2030 году, пишет Financial Times.Ранее правительство Великобритании отменило мораторий на добычу сланцевого газа и подтвердило намерение выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг - метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.
https://ria.ru/20221003/velikobritaniya-1821055796.html
https://ria.ru/20221002/zaschita-1821038653.html
https://ria.ru/20221003/britaniya-1821100160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, экономика, северное море, в мире, природный газ
Великобритания, Экономика, Северное море, В мире, Природный газ
Британия ускорит выдачу лицензий на добычу газа в Северном море
Британия ускорит выдачу лицензий для разработки новых месторождений газа в Северном море
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.
Великобритания ускорит выдачу лицензий для разработки новых газовых месторождений в Северном море, сообщила в понедельник газета Financial Times
со ссылкой на главу Управления Северного моря (NSTA) Энди Сэмюэла.
"В эти необычные времена безопасность (энерго)снабжения вызывает озабоченность… (Регулятор сделает) все возможное для поддержки внутреннего производства", - сказал Сэмюэл изданию.
По его словам, лицензии на разработку новых месторождений газа в южной части Северного моря получат приоритетное значение, и NSTA ускорит прием и рассмотрение заявлений на их выдачу, сообщает газета.
Однако Сэмюэл отметил, что в ближайшее время выдача лицензий не сможет значительным образом снизить зависимость Великобритании от импорта энергоносителей из других стран. Добыча газа на некоторых месторождениях, которые будут открыты после выдачи лицензий, будет активно вестись только через год или полтора. Кроме того, бассейн Северного моря является старым и хорошо изученным месторождением, поэтому значительный рост добычи газа маловероятен.
В настоящее время объем добытого в Северном море газа может удовлетворить только около 40% потребностей Великобритании, и, по прогнозам NSTA, этот показатель упадет до 30% к 2030 году, пишет Financial Times.
Ранее правительство Великобритании отменило мораторий на добычу сланцевого газа и подтвердило намерение выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.
Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг - метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.