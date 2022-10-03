https://ria.ru/20221003/finlyandiya-1821183967.html
Финская Fingrid заявила о необходимости дальнейшей экономии электроэнергии
Финская Fingrid заявила о необходимости дальнейшей экономии электроэнергии - РИА Новости, 03.10.2022
Финская Fingrid заявила о необходимости дальнейшей экономии электроэнергии
Финская электросетевая компания Fingrid обновила свой прогноз по доступности электроэнергии зимой, указав на необходимость дальнейших мер экономии, следует из... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:39
2022-10-03T15:39
2022-10-03T15:39
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финляндия
балтийское море
швеция
areva
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт — РИА Новости. Финская электросетевая компания Fingrid обновила свой прогноз по доступности электроэнергии зимой, указав на необходимость дальнейших мер экономии, следует из сообщения оператора.Fingrid с июня выпускает прогнозы развития ситуации с электроэнергетикой предстоящей зимой, рассматривая негативные варианты развития событий. Впервые оператор спрогнозировал негативный сценарий с веерными отключениями в Финляндии зимой до двух часов 17 июля."Fingrid обновил оценку достаточности электроэнергии на предстоящую зиму: потребление электроэнергии снизилось - меры по экономии должны быть продолжены", - говорится в сообщении.В сентябре потребление электроэнергии в Финляндии снизилось в среднем на 7% по сравнению с предыдущим годом, финны должны быть готовы к возможности отключения электроэнергии предстоящей зимой, в очередной раз напоминает оператор.Новая оценка пикового потребления электроэнергии предстоящей зимой составляет 14 400 МВт, что на 700 МВт меньше по сравнению с первоначальной оценкой, говорится в сообщении.Рынок Финляндии энергодефицитен примерно на 15-20%, дефицит покрывается в настоящее время из Швеции.Ожидается, что с выводом на полную мощность третьего блока АЭС "Олкилуото", намеченного на декабрь, снизится дефицит электроэнергии на 10-15%.АЭС "Олкилуото" — атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии. В 2002 году было решено возводить третий энергоблок на данной АЭС. В 2003 году подрядчиком строительства стала французская группа Areva. Окончательное разрешение на строительство было получено в 2005 году. Стоимость строительства оценивалась в 3 миллиарда евро, однако впоследствии она выросла в три раза - до 9 миллиардов евро.
https://ria.ru/20220921/gaz-1818307783.html
https://ria.ru/20220914/finlyandiya-1816653528.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, финляндия, балтийское море, швеция, areva
ЖКХ, Финляндия, Балтийское море, Швеция, Areva
Финская Fingrid заявила о необходимости дальнейшей экономии электроэнергии
Fingrid: потребление электричества в Финляндии снизилось на семь процентов, но этого мало
ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт — РИА Новости. Финская электросетевая компания Fingrid обновила свой прогноз по доступности электроэнергии зимой, указав на необходимость дальнейших мер экономии, следует из сообщения оператора.
Fingrid с июня выпускает прогнозы развития ситуации с электроэнергетикой предстоящей зимой, рассматривая негативные варианты развития событий. Впервые оператор спрогнозировал негативный сценарий с веерными отключениями в Финляндии
зимой до двух часов 17 июля.
"Fingrid обновил оценку достаточности электроэнергии на предстоящую зиму: потребление электроэнергии снизилось - меры по экономии должны быть продолжены", - говорится в сообщении.
В сентябре потребление электроэнергии в Финляндии снизилось в среднем на 7% по сравнению с предыдущим годом, финны должны быть готовы к возможности отключения электроэнергии предстоящей зимой, в очередной раз напоминает оператор.
Новая оценка пикового потребления электроэнергии предстоящей зимой составляет 14 400 МВт, что на 700 МВт меньше по сравнению с первоначальной оценкой, говорится в сообщении.
Рынок Финляндии энергодефицитен примерно на 15-20%, дефицит покрывается в настоящее время из Швеции
.
Ожидается, что с выводом на полную мощность третьего блока АЭС "Олкилуото", намеченного на декабрь, снизится дефицит электроэнергии на 10-15%.
АЭС "Олкилуото" — атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря
, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии. В 2002 году было решено возводить третий энергоблок на данной АЭС. В 2003 году подрядчиком строительства стала французская группа Areva
. Окончательное разрешение на строительство было получено в 2005 году. Стоимость строительства оценивалась в 3 миллиарда евро, однако впоследствии она выросла в три раза - до 9 миллиардов евро.