В Абхазии открывается мультикультурный фестиваль "Нартиада"
В Абхазии открывается первый этап мультикультурного фестиваля "Нартиада"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Нартиада"Работа Гиви Смыра
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Нартиада"
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Абхазии открывается первый этап мультикультурного фестиваля "Нартиада 2022", сообщает пресс-служба. Он пройдет в Сухуме и Новом Афоне.
"Нам показалось очень интересным построить своего рода мост между Россией и Абхазией для обмена культурными ценностями, создав диалог между нашими странами. Этим проектом мы представляем результат анализа влияния исторических корней на создание произведений современного искусства различных жанров", – говорит Ирина Бычкова, одна из создателей проекта.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Нартиада"Работа Светланы Евдокимовой "Порхая по ветру"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Нартиада"
Работа Светланы Евдокимовой "Порхая по ветру"
Главная идея смотра — "Эпос, сказка и реальность". "Это код идентичности, который определяет самобытность народа и проявляется в уникальных творческих стратегиях новой реальности", — рассказывают в пресс-службе.
В фестивале будут участвовать художники из России и Абхазии, в творчестве которых сочетаются традиционные и современные технологии. Среди них Ольга Тобрелутс, Дмитрий Горбунов, Алексей Риттенберг, Светлана Евдокимова, Маруся Борисова-Севастьянова, Анастасия Нефедова, Ульяна Подкорытова, Батал Джапуа, Илья Цвижба, Гиви Смыр, Апща Хагба, Диана Хинтба, Владимир Воуба, Давид Чкотуа и Адамур Аршба.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Нартиада"Работа Давида Чкотуа
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Работа Давида Чкотуа
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Нартиада"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Нартиада"Работа Алексея Риттенберга
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Работа Алексея Риттенберга
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Нартиада"
1 из 2
Работа Давида Чкотуа
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Нартиада"
2 из 2
Работа Алексея Риттенберга
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Нартиада"
Первый этап проекта продлится до 7 октября, второй — пройдет в Москве весной 2023 года.