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В Абхазии открывается мультикультурный фестиваль "Нартиада"

В Абхазии открывается мультикультурный фестиваль "Нартиада" - РИА Новости, 03.10.2022

В Абхазии открывается мультикультурный фестиваль "Нартиада"

В Абхазии открывается первый этап мультикультурного фестиваля "Нартиада 2022", сообщает пресс-служба. Он пройдет в Сухуме и Новом Афоне. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:58

2022-10-03T12:58

2022-10-03T12:58

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Абхазии открывается первый этап мультикультурного фестиваля "Нартиада 2022", сообщает пресс-служба. Он пройдет в Сухуме и Новом Афоне. "Нам показалось очень интересным построить своего рода мост между Россией и Абхазией для обмена культурными ценностями, создав диалог между нашими странами. Этим проектом мы представляем результат анализа влияния исторических корней на создание произведений современного искусства различных жанров", – говорит Ирина Бычкова, одна из создателей проекта.Главная идея смотра — "Эпос, сказка и реальность". "Это код идентичности, который определяет самобытность народа и проявляется в уникальных творческих стратегиях новой реальности", — рассказывают в пресс-службе.В фестивале будут участвовать художники из России и Абхазии, в творчестве которых сочетаются традиционные и современные технологии. Среди них Ольга Тобрелутс, Дмитрий Горбунов, Алексей Риттенберг, Светлана Евдокимова, Маруся Борисова-Севастьянова, Анастасия Нефедова, Ульяна Подкорытова, Батал Джапуа, Илья Цвижба, Гиви Смыр, Апща Хагба, Диана Хинтба, Владимир Воуба, Давид Чкотуа и Адамур Аршба.Первый этап проекта продлится до 7 октября, второй — пройдет в Москве весной 2023 года.

https://ria.ru/20221001/vystavka-1819861809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, абхазия, россия, сухум, москва