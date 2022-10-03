https://ria.ru/20221003/evrosoyuz-1821218158.html

В ЕС подтвердили вызов временного поверенного в делах России

В ЕС подтвердили вызов временного поверенного в делах России - РИА Новости, 03.10.2022

В ЕС подтвердили вызов временного поверенного в делах России

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подтвердил РИА Новости вызов временного поверенного в делах РФ при Евросоюзе в рамках скоординированной... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:04

2022-10-03T17:04

2022-10-03T17:04

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владимир путин

россия

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луганская народная республика

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подтвердил РИА Новости вызов временного поверенного в делах РФ при Евросоюзе в рамках скоординированной акции европейских стран для выражения протеста в связи с референдумами в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях."Это было частью скоординированной с государствами Евросоюза акции. Вызов временного поверенного России произошёл сегодня во второй половине дня с целью донести наше осуждение нелегитимной аннексии Россией украинских территорий", - сказал собеседник агентства.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221003/es-1821202425.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220930/translyatsiya-1820534319.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз