https://ria.ru/20221003/evrosoyuz-1821218158.html
В ЕС подтвердили вызов временного поверенного в делах России
В ЕС подтвердили вызов временного поверенного в делах России - РИА Новости, 03.10.2022
В ЕС подтвердили вызов временного поверенного в делах России
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подтвердил РИА Новости вызов временного поверенного в делах РФ при Евросоюзе в рамках скоординированной... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:04
2022-10-03T17:04
2022-10-03T17:04
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владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подтвердил РИА Новости вызов временного поверенного в делах РФ при Евросоюзе в рамках скоординированной акции европейских стран для выражения протеста в связи с референдумами в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях."Это было частью скоординированной с государствами Евросоюза акции. Вызов временного поверенного России произошёл сегодня во второй половине дня с целью донести наше осуждение нелегитимной аннексии Россией украинских территорий", - сказал собеседник агентства.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221003/es-1821202425.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/translyatsiya-1820534319.html
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз
В мире, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Евросоюз
В ЕС подтвердили вызов временного поверенного в делах России
Внешнеполитическая служба ЕС подтвердила вызов временного поверенного в делах России