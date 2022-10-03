https://ria.ru/20221003/donetsk-1821240348.html

Украинские войска обстреляли район автовокзала в центре Донецка

Украинские войска обстреляли район автовокзала в центре Донецка - РИА Новости, 03.10.2022

Украинские войска обстреляли район автовокзала в центре Донецка

Украинские войска обстреляли из артиллерии район Южного автовокзала в центре Донецка, выбито остекление в ТК "Континент", повреждено здание диспетчерской и три... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:02

2022-10-03T18:02

2022-10-03T18:35

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

украина

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ДОНЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии район Южного автовокзала в центре Донецка, выбито остекление в ТК "Континент", повреждено здание диспетчерской и три трамвая, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Украинские каратели продолжают обстрелы города Донецка. Под вражеским огнем оказался район Южного автовокзала. Взрывной волной выбито остекление окон в ТК "Континент", "Золотое кольцо". Повреждено здание диспетчерской и 3 трамвая на конечной остановке", — написал глава города в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по центральному Ворошиловскому району Донецка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

https://ria.ru/20221003/donetsk-1821237114.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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донецк (днр), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), украина