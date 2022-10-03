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Украинские войска обстреляли район автовокзала в центре Донецка - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/donetsk-1821240348.html
Украинские войска обстреляли район автовокзала в центре Донецка
Украинские войска обстреляли район автовокзала в центре Донецка - РИА Новости, 03.10.2022
Украинские войска обстреляли район автовокзала в центре Донецка
Украинские войска обстреляли из артиллерии район Южного автовокзала в центре Донецка, выбито остекление в ТК "Континент", повреждено здание диспетчерской и три... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:02
2022-10-03T18:35
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
украина
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ДОНЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии район Южного автовокзала в центре Донецка, выбито остекление в ТК "Континент", повреждено здание диспетчерской и три трамвая, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Украинские каратели продолжают обстрелы города Донецка. Под вражеским огнем оказался район Южного автовокзала. Взрывной волной выбито остекление окон в ТК "Континент", "Золотое кольцо". Повреждено здание диспетчерской и 3 трамвая на конечной остановке", — написал глава города в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по центральному Ворошиловскому району Донецка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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донецк (днр), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина
18:02 03.10.2022 (обновлено: 18:35 03.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли район автовокзала в центре Донецка

В Донецке ВСУ обстреляли район автовокзала в центре города, было выбито остекление в ТК

© Типичный Донецк/TelegramПоследствия обстрела района автовокзала в центре Донецка
Последствия обстрела района автовокзала в центре Донецка
© Типичный Донецк/Telegram
Последствия обстрела района автовокзала в центре Донецка
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ДОНЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии район Южного автовокзала в центре Донецка, выбито остекление в ТК "Континент", повреждено здание диспетчерской и три трамвая, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Украинские каратели продолжают обстрелы города Донецка. Под вражеским огнем оказался район Южного автовокзала. Взрывной волной выбито остекление окон в ТК "Континент", "Золотое кольцо". Повреждено здание диспетчерской и 3 трамвая на конечной остановке", — написал глава города в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по центральному Ворошиловскому району Донецка.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Здание администрации главы Донецкой народной республики, поврежденное в результате обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 17:53Специальная военная операция на Украине
ВСУ чаще всего бьет по социальным объектам, рассказал мэр Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Украина
 
 
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