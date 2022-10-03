https://ria.ru/20221003/donbass-1821078353.html

В ДНР два человека погибли и трое пострадали при обстрелах ВСУ за сутки

В ДНР два человека погибли и трое пострадали при обстрелах ВСУ за сутки - РИА Новости, 03.10.2022

В ДНР два человека погибли и трое пострадали при обстрелах ВСУ за сутки

Два мирных жителя погибли и трое получили ранения за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, всего по... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:44

2022-10-03T09:44

2022-10-03T09:45

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк (днр)

макеевка

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и трое получили ранения за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, всего по республике выпущено 140 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и ранее освобожденной Владимировке", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что за сутки украинские войска 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 140 боеприпасов, противник применял артиллерию калибра 155, 152 и 122 миллиметра и минометы калибра 120 миллиметров.Под огонь попали районы 11 населенных пунктов, включая города Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, уточнило представительство.В предыдущие сутки было зафиксировано 66 обстрелов территории ДНР со стороны украинских военных.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

макеевка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Удар был нанесен прицельно" – Макеевка вновь пострадала от обстрелов ВСУ Два мирных жителя погибли, один ранен в результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки украинскими войсками 2022-10-03T09:44 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк (днр), макеевка, донбасс, вооруженные силы украины