https://ria.ru/20221003/dogovory-1821091039.html
Вопросы военной службы в новых регионах урегулируют до 1 января 2026 года
Вопросы военной службы в новых регионах урегулируют до 1 января 2026 года - РИА Новости, 03.10.2022
Вопросы военной службы в новых регионах урегулируют до 1 января 2026 года
Вопросы военной службы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут урегулированы в ходе переходного периода до 1 января 2026 года, следует из текстов... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:42
2022-10-03T10:42
2022-10-03T10:55
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вопросы военной службы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут урегулированы в ходе переходного периода до 1 января 2026 года, следует из текстов договоров между новыми регионами и Россией.Все четыре договора опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Со дня принятия в РФ Донецкой народной республики и образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются… вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории ДНР", - говорится в документе.Соответствующие статьи есть и в договорах с ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.Во всех четырех договорах также указывается, что до 1 января 2026 года будут урегулированы и вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов власти РФ.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:42 03.10.2022 (обновлено: 10:55 03.10.2022)
Вопросы военной службы в новых регионах урегулируют до 1 января 2026 года
Вопросы военной службы в четырех новых регионах России урегулируют до 1 января 2026 года