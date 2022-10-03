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Вопросы военной службы в новых регионах урегулируют до 1 января 2026 года - РИА Новости, 03.10.2022
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Вопросы военной службы в новых регионах урегулируют до 1 января 2026 года
Вопросы военной службы в новых регионах урегулируют до 1 января 2026 года - РИА Новости, 03.10.2022
Вопросы военной службы в новых регионах урегулируют до 1 января 2026 года
Вопросы военной службы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут урегулированы в ходе переходного периода до 1 января 2026 года, следует из текстов... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:42
2022-10-03T10:55
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вопросы военной службы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут урегулированы в ходе переходного периода до 1 января 2026 года, следует из текстов договоров между новыми регионами и Россией.Все четыре договора опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Со дня принятия в РФ Донецкой народной республики и образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются… вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории ДНР", - говорится в документе.Соответствующие статьи есть и в договорах с ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.Во всех четырех договорах также указывается, что до 1 января 2026 года будут урегулированы и вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов власти РФ.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, россия
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Россия
10:42 03.10.2022 (обновлено: 10:55 03.10.2022)
 
Вопросы военной службы в новых регионах урегулируют до 1 января 2026 года

Вопросы военной службы в четырех новых регионах России урегулируют до 1 января 2026 года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вопросы военной службы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут урегулированы в ходе переходного периода до 1 января 2026 года, следует из текстов договоров между новыми регионами и Россией.
Все четыре договора опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Со дня принятия в РФ Донецкой народной республики и образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются… вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории ДНР", - говорится в документе.
Соответствующие статьи есть и в договорах с ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.
Во всех четырех договорах также указывается, что до 1 января 2026 года будут урегулированы и вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов власти РФ.
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