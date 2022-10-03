https://ria.ru/20221003/dogovory-1821091039.html

Вопросы военной службы в новых регионах урегулируют до 1 января 2026 года

Вопросы военной службы в новых регионах урегулируют до 1 января 2026 года - РИА Новости, 03.10.2022

Вопросы военной службы в новых регионах урегулируют до 1 января 2026 года

Вопросы военной службы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут урегулированы в ходе переходного периода до 1 января 2026 года, следует из текстов... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:42

2022-10-03T10:42

2022-10-03T10:55

безопасность

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вопросы военной службы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут урегулированы в ходе переходного периода до 1 января 2026 года, следует из текстов договоров между новыми регионами и Россией.Все четыре договора опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Со дня принятия в РФ Донецкой народной республики и образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются… вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории ДНР", - говорится в документе.Соответствующие статьи есть и в договорах с ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.Во всех четырех договорах также указывается, что до 1 января 2026 года будут урегулированы и вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов власти РФ.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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