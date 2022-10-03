https://ria.ru/20221003/dogovory-1821089101.html

Границы новых регионов с другими государствами являются госграницей России

Границы новых регионов с другими государствами являются госграницей России - РИА Новости, 03.10.2022

Границы новых регионов с другими государствами являются госграницей России

Границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией иностранных государств, являются госграницей РФ, следует из текстов договоров... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:39

2022-10-03T10:39

2022-10-03T10:54

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией иностранных государств, являются госграницей РФ, следует из текстов договоров между новыми регионами и Россией.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Все четыре документа опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Граница Донецкой Народной Республики, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ", - говорится в документе.В тексте договора с ЛНР также указывается, что "граница Луганской Народной Республики, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ".Аналогичные пункты есть и в договорах с Херсонской и Запорожской областями."Граница Херсонской области, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ… Граница Запорожской области, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ", - говорится в документах.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область