https://ria.ru/20221003/dogovory-1821089101.html
Границы новых регионов с другими государствами являются госграницей России
Границы новых регионов с другими государствами являются госграницей России - РИА Новости, 03.10.2022
Границы новых регионов с другими государствами являются госграницей России
Границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией иностранных государств, являются госграницей РФ, следует из текстов договоров... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:39
2022-10-03T10:39
2022-10-03T10:54
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820684175_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b04eceda911ed89325d473ff7f99de5c.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией иностранных государств, являются госграницей РФ, следует из текстов договоров между новыми регионами и Россией.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Все четыре документа опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Граница Донецкой Народной Республики, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ", - говорится в документе.В тексте договора с ЛНР также указывается, что "граница Луганской Народной Республики, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ".Аналогичные пункты есть и в договорах с Херсонской и Запорожской областями."Граница Херсонской области, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ… Граница Запорожской области, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ", - говорится в документах.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820684175_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a3040108846668003a0604560261d90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
10:39 03.10.2022 (обновлено: 10:54 03.10.2022)
Границы новых регионов с другими государствами являются госграницей России
Границы новых регионов с территорией иностранных государств являются госграницей России
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией иностранных государств, являются госграницей РФ, следует из текстов договоров
между новыми регионами и Россией.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Все четыре документа опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Граница Донецкой Народной Республики, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ", - говорится в документе.
В тексте договора с ЛНР также указывается, что "граница Луганской Народной Республики, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ".
Аналогичные пункты есть и в договорах с Херсонской и Запорожской областями.
"Граница Херсонской области, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ… Граница Запорожской области, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ", - говорится в документах.