https://ria.ru/20221003/dnr-1821179493.html

Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку 14 натовских снарядов

Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку 14 натовских снарядов - РИА Новости, 03.10.2022

Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку 14 натовских снарядов

Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку 14 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:23

2022-10-03T15:23

2022-10-03T15:23

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку 14 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.30 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 14.45 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 14.50 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда того же калибра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221003/obstrel-1821128629.html

https://ria.ru/20221003/yasinovataya-1821095302.html

донецк (днр)

украина

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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато