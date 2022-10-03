https://ria.ru/20221003/dgtu-1820600719.html

Революция в ЖКХ. Ученые рассчитали нишу "зеленых" технологий в России

Революция в ЖКХ. Ученые рассчитали нишу "зеленых" технологий в России - РИА Новости, 03.10.2022

Революция в ЖКХ. Ученые рассчитали нишу "зеленых" технологий в России

Масштабную стратегию внедрения комплекса "зеленых" нанотехнологий в коммунальное хозяйство России разработали ученые ДГТУ. По словам авторов, ими предложена... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T07:00

2022-10-03T07:00

2022-10-03T07:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донской государственный технический университет

ростов-на-дону

жкх

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Масштабную стратегию внедрения комплекса "зеленых" нанотехнологий в коммунальное хозяйство России разработали ученые ДГТУ. По словам авторов, ими предложена новая схема автономного бесплатного обеспечения жилого сектора базовыми ресурсами, а также ряд других важных инженерных решений. Статьи опубликованы в журнале "Нанотехнологии в строительстве".Использование "зеленых" нанотехнологий даст наибольший эффект для окружающей среды и населения в том случае, если будет грамотно совмещаться с традиционными источникам энергии, уверены специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ). По их мнению, не тотальный отказ от "грязных" технологий, а тщательное ресурсосбережение и развитие автономных систем обеспечения должно стать главным посылом экологической повестки.Как рассказали ученые, применяемые сегодня установки возобновляемой энергетики, как правило, работают в периодическом режиме. В связи с этим для бесперебойного обеспечения ресурсами необходимо их совместное применение.Коллектив ученых ДГТУ предложил новый научный подход к анализу роли возобновляемой энергетики в обеспечении населения России. По словам авторов, в исследовании сделан глубокий акцент на отечественных нанотехнологиях и других инновациях.Проведенное моделирование, как отметили ученые, позволит создать эффективные автономные инженерные системы обеспечения жилого сектора, в первую очередь, в сельских населенных пунктах. Функции разных источников энергии и ресурсов в таких системах будут дублироваться и троироваться, подчеркнули авторы исследования.По его словам, обеспечить автономное электро-, водо- и теплоснабжение зданий возможно за счет применения ряда российских разработок. Среди них — вихревые ветроустановки, производящие электроэнергию и чистую воду, гидропанели, также выделяющие питьевую воду из атмосферы, солнечные батареи с преобразователями напряжения и устройствами бесперебойного питания.Как объяснили ученые, преимущества этих российских разработок перед аналогами — низкая стоимость, компактность, меньший вес и большая долговечность, а также меньшая интенсивность ветра и освещенности, необходимая для работы."Например, чтобы сделать ресурсоавтономной типовую школу на 500 детей, достаточно покрыть крышу солнечными батареями и гидропанелями, а также смонтировать 12 вихревых ветроустановок. В масштабе страны или даже одного города это освободит огромные энергетические ресурсы для производственных нужд", — объяснил Белозеров.По эффективности такая автономная система, по словам ученых, будет в сотни раз превосходить существующие централизованные системы ресурсоснабжения жилого сектора. Достигается это, во-первых, за счет исключения потерь энергии при ее преобразовании для передачи, и, во-вторых, за счет полного исключения затрат и потерь, связанных с транспортировкой до потребителя.Экологически ответственный контроль ресурсов, как подчеркнули ученые, предполагает также модернизацию систем предупреждения и ликвидации различных бедствий, наиболее частые среди которых — пожары. Исследование специалистов ДГТУ предлагает комплексное решение этой проблемы для жилого сектора, где, как показывает статистика ВНИИ противопожарной обороны МЧС, происходит до 75 процентов всех пожаров.По словам Белозерова, более рациональным было бы применение противопожарных систем, использующих атмосферный азот — идеальное средство подавления горения, не повреждающее электрооборудование и предметы быта."Мембранные установки сепарации азота из воздуха выпускаются во всем мире, и в том числе у нас, однако до сих пор крайне редко применяются для предотвращения и тушения пожаров. На основе таких установок можно создать не только системы автоматического пожаротушения в жилом секторе и "азотные" пожарные автомобили или вертолеты, но и, например, дирижабли для подавления торфяных, лесных и степных пожаров", — рассказал Белозеров.В настоящее время научный коллектив ДГТУ совместно с индустриальным партнером готовит проект на конкурс Правительства РФ по разработке и промышленной реализации систем тушения пожаров атмосферным азотом.

https://ria.ru/20220329/belgu-1780456507.html

https://ria.ru/20220425/misis-1784984189.html

https://ria.ru/20220810/miet-1808081570.html

россия

ростов-на-дону

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донской государственный технический университет, ростов-на-дону, жкх